Carreteres
Vídeo de l'estat de l'RN20 després de l'esllavissada
Al rescurs es mostra com va quedar la zona afectada i les actuacions que es duran a terme en els propers dies
El mitjà francès la DépÊche ha publicat un vídeo informat per mostrar les conseqüències de l'esllavissada a l'RN20 i quines seran les actuacions a seguri a partir d'ara.
Un dels treballadors de manteniment, informa que " La carretera Nacional 20, principal eix de comunicació entre França i Andorra, romandrà tallada durant almenys diversos dies arran d’un important despreniment de roques que es va produir dissabte al municipi de Mérens-les-Vals, al departament de l’Arieja". Fet que ja se sabia des de fa dies.
NACIONAL
Govern planteja elevar l’esllavissada a Macron per agilitzar la solució
Àlex Ripoll
En el vídeo, Hervé Brabant, del Prefecte de l'Ariega, informa que el tall es manté a causa del risc de nous esllavissaments, del deteriorament molt important del paviment de la calçada i de les condicions meteorològiques adverses, que han impedit fer una avaluació immediata de l’estat del penya-segat.
L’esllavissada, qualificada d’alta intensitat, ha afectat un tram d’uns cent metres de la carretera nacional. El despreniment, d’un volum aproximat de cent metres cúbics, va caure des d’una alçada d’uns 250 metres cap a les dues de la matinada de dissabte.
NACIONAL
Cent metres cúbics de roques van caure sobre l'RN-20
Redacció
Les autoritats recomanen ajornar els desplaçaments sempre que sigui possible, ja que la desviació habilitada en direcció nord allarga considerablement el temps de trajecte.
Per garantir la continuïtat de la vida a la vall, la regió d’Occitània i la SNCF han reforçat el servei ferroviari, amb set trajectes diaris d’anada i tornada entre Ax-les-Thermes, Mérens-les-Vals, l’Hospitalet-près-l’Andorre i la Tor de Carol. Aquest dispositiu permetrà cobrir les necessitats dels escolars, dels treballadors i de les persones més vulnerables, tal com ja es va anunciar fa uns dies.
NACIONAL
El Govern estudia reforçar els busos per minimitzar l’impacte del tall
Àlex Ripoll
NACIONAL
El comerç del Pas demana al Govern que els clients puguin fer "compres més àmplies"
Víctor González
NACIONAL
Caiguda del 70% del negoci al comerç del Pas per l'esllavissada
Víctor González