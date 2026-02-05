Encamp
Caiguda del 70% del negoci al comerç del Pas per l'esllavissada
Govern estudia mesures d'ajuda al sector com exempcions en l'IGI i crèdits tous
La caiguda de la facturació del sector comercial del Pas de la Casa arran de l'esllavissada s'estima en el 70%, segons ha admès Gerard Pifarré, representant del sector al Consell Econòmic i Social de la població fronterera.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha admès que l'abast de l'impacte de l'esllavissada en l'activitat econòmica del Pas encara s'ha d'acabar de calcular, però ha admès que les perspectives "no són gaire optimistes". El mandatari ha apuntat que el tall "segur" que s'allargarà "unes quantes setmanes", fins i tot potser "mesos".
Pel que fa a les mesures d'ajuda al sector comercial per compensar les pèrdues, encara s'han d'acabar de concretar. Tot i això, és molt probable que s'aprovin dimecres en consell de ministres. Algunes opcions plantejades són exempcions del pagament de l'IGI o de les cotitzacions dels treballadors, així com els crèdits tous, un instrument ja utilitzat durant la pandèmia de covid. El comú d'Encamp, per la seva part, no descarta bonificar taxes com la de radicació i la d'higiene.
L'impacte de l'esllavissada es concentra, sobretot, en el sector comercial i de la restauració i, en menor mesura, en les pistes d'esquí, ja que s'ha registrat una caiguda de vendes dels forfets de dia i de cap de setmana. L'afectació als allotjaments turístics no ha estat tan important perquè els grups que venen a passar uns dies de vacances al Pas desvien el recorregut.
El Govern, ha recordat Espot, ha augmentat les línies de transport entre l'Ospitalet i el Pas. "Cada cop que hi arriba un tren fletem un autobús", ha apuntat el cap de l'executiu.
