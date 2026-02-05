Conseqüències de l'esllavissada
El comerç del Pas demana al Govern que els clients puguin fer "compres més àmplies"
El responsable del sector comercial al Consell Econòmic i Social carrega contra el prefecte de l'Arieja
El Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa ha proposat al Govern d'Andorra que mentre es mantingui el tall a la carretera per l'esllavissada els duaners siguin "una mica més flexibles" perquè els clients "puguin fer una compra una mica més àmplia del que es pot fer normalment".
El representant del sector comercial de l'entitat, Gerard Pifarré, s'ha mostrat satisfet que Govern es comuniqui directament amb les autoritats franceses al més alt nivell per mirar de trobar solucions al tall, ja que "cada vegada que parla" el prefecte de l'Arieja, Hervé Brabant, "puja el pa". Els comentaris "d'aquesta persona", ha assegurat, "no ajuden a tranquil·litzar".
