TALL AL L'RN-20
Govern planteja elevar l’esllavissada a Macron per agilitzar la solució
El prefecte de l’Arieja confirma els pitjors pronòstics i afirma que el tall durarà, com a mínim, diverses setmanes més per la complexitat de les obres
La situació a la frontera és crítica i el Govern ja estudia elevar el dossier a la màxima instància, el president francès i Copríncep, Emmanuel Macron, “perquè prengui més importància” i s’agilitzi l’arribada d’una solució, encara sense data. Així ho va explicar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què va actualitzar l’estat de l’RN-20, que va definir com “la màxima prioritat del Govern”. En aquest sentit, Casal va assenyalar que Imma Tor manté contacte permanent amb les autoritats franceses per seguir l’evolució de la situació fronterera i va defensar la gestió que està fent el país veí de la crisi.
El tall encara no té data fixa de reobertura, però ahir el prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant, va confirmar els pitjors pronòstics per al Pas. En declaracions a un mitjà francès, va advertir que la interrupció durarà, com a mínim, “diverses setmanes”, a causa dels treballs necessaris a la via i de l’elevat risc d’allaus que persisteix entre Acs-dels-Tèrmes i l’Ospitalet. En el marc dels contactes amb França, Casal també va explicar que Andorra va oferir la seva ajuda per accelerar la solució, però que aquesta va ser declinada per les autoritats veïnes.
“La situació a França és, avui dia, la màxima prioritat del Govern d’Andorra”
Els operaris francesos ja han iniciat una fase de diagnosi geotècnica exhaustiva per analitzar l’estabilitat de la paret rocosa abans d’intervenir a la carretera. El prefecte va subratllar que la situació és “complexa” i que el principal objectiu és garantir la seguretat, ja que el risc d’un nou despreniment “no es pot descartar en absolut”. Segons el mateix mitjà, encara no s’ha retirat cap roca de la calçada, atès que primer cal assegurar l’estabilitat del massís. Només un cop completada aquesta fase es podran abordar les tasques de neteja i reparació, que aniran a càrrec de la direcció interdepartamental de carreteres del sud-oest (Dirso).
NACIONAL
El comerç del Pas viu amb temor l’allargament del tall amb França
Pedro García
“Des de l’executiu sempre vetllem pel benestar del Pas de la Casa, especialment ara”
L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, també va apuntar a RTVA que el tall s’allargarà més del previst i va qualificar “d’insultant” que es posi en dubte la feina de França en la gestió de l’incident. Casal, en la mateixa línia, va defensar l’actuació francesa i va assegurar que “el Govern sempre ha estat al costat de França i hem establert protocols que han funcionat molt bé”. El ministre va recordar acords com el conveni del 2016 i grans infraestructures impulsades gràcies a la cooperació entre els dos països, com la desviació d’Acs o la galeria antiallaus que protegeix un tram especialment sensible abans d’arribar a Andorra. Amb tot, el ministre portaveu va assegurar que “els processos administratius estan assegurats” amb França i que la relació és “molt bona” entre els dos territoris.
Casal també va aprofitar per enviar un missatge de tranquilitat al Pas de la Casa, la zona més colpejada pels efectes dels talls, i va remarcar que “des del Govern sempre vetllem pel benestar del Pas, especialment durant la temporada d’hivern”. En aquest sentit, es va emplaçar a una reunió que es farà avui entre els comerciants del Pas, el comú d’Encamp i el Govern.
Més mobilitat
El tall de l’RN-20 té un impacte directe en l’activitat econòmica i la mobilitat de la vall de l’Alta Arieja, així com als comerços del Pas. Municipis com Acs-dels-Tèrmes, Merenç o l’Ospitalet ja pateixen les conseqüències del bloqueig, tot i que la regió d’Occitània ha reforçat les alternatives de transport públic i s’han habilitat itineraris alternatius pels Pirineus Orientals. Andorra també ha treballat per millorar la mobilitat entre el Pas i l’Ospitalet, i el Govern ha gestionat, a través de l’empresa adjudicatària del transport, que els autobusos cap a la ciutat francesa arribin coincidint amb l’augment de les freqüències de tren, “per facilitar l’arribada de visitants i facilitar la mobilitat per França”, va explicar Casal.
NACIONAL
El Govern estudia reforçar els busos per minimitzar l’impacte del tall
Àlex Ripoll
Les autoritats també veïnes recorden que hi ha una via d’emergència reservada exclusivament a ambulàncies i situacions vitals, mentre continuen els treballs per estabilitzar la zona afectada abans de poder plantejar la reobertura de la carretera cap a Andorra.
GESTIÓ DE LA CRISI AMB ELS COMERCIANTS
La trobada ha de servir per posar en comú les principals preocupacions dels comerciants i valorar possibles línies d’actuació davant una situació que s’allarga en el temps i ha generat un hivern nefast per als comerciants de la part baixa de la població.