TALL A L'RN-20
El Govern estudia reforçar els busos per minimitzar l’impacte del tall
França ha reforçat la freqüència dels trens entre la Tor de Querol i Acs-dels-Tèrmes
El Govern estudia posar més autocars entre el Pas de la Casa i l’Ospitalet per facilitar la mobilitat fins a Acs-dels-Tèrmes, afectada des de dissabte pel tall de la carretera RN-20 a causa d’una esllavissada. Aquesta incidència, registrada la matinada de dissabte a Merens, va destrossar prop d’un centenar de metres de calçada amb uns 100 metres cúbics de roques i va obligar a tallar completament el principal accés per carretera entre França i Andorra.
El despreniment es va produir des d’un talús situat uns 250 metres per sobre de la carretera, que continua inestable. Aquest risc de nous despreniments ha obligat les autoritats franceses a descartar qualsevol reparació immediata i a centrar-se primer a assegurar el vessant abans de poder intervenir sobre la calçada. Mentrestant, el trànsit es veu obligat a desviar-se per una ruta alternativa per Pàmies i Quilhan, més llarga i apta només per a vehicles lleugers i autobusos, fet que ha reduït notablement l’afluència de visitants al Pas.
NACIONAL
Un hivern per oblidar al Pas
Àlex Ripoll
L’esllevissada va desplaçar uns 100 metres cúbics de roques
Paral·lelament, la regió d’Occitània ha desplegat un dispositiu de mobilitat excepcional i ha reforçat la freqüència dels trens que cobreixen el trajecte afectat, entre la Tor de Querol i Acs-dels-Tèrmes, durant cinc dies. En una publicació al compte de Facebook de l’Arieja s’informa que, “després de la reunió amb els serveis de la prefectura, els nous horaris de tren es van reforçar amb l’objectiu de compensar el tancament de l’RN-20”, i s’aconsella consultar la web per conèixer els horaris i les noves freqüències.
NACIONAL
Espot visita el Coex i els Banders
Redacció
Agraïment al COEX
El cap de Govern, Xavier Espot, va visitar ahir les instal·lacions del Servei de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) per agrair la tasca que està realitzant, especialment durant aquest hivern marcat per fortes nevades i dificultats de mobilitat a les carreteres.
Espot hi va anar amb el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i va destacar “la tasca fonamental per garantir la seguretat de la xarxa viària del país, especialment aquest hivern de fortes nevades”, en una història al seu compte d’Instagram. També va subratllar la importància de l’“acord de viabilitat hivernal” assolit el desembre passat, pel qual el COEX està predisposat a cedir les màquines llevaneu andorranes a França per a la carretera d’accés entre els dos països sempre que se sol·liciti. Aquestes actuacions ja es van estrenar el mes de gener passat, quan es va haver de tancar la frontera del Pas de la Casa, i Espot les va qualificar com “un avenç significatiu per a la coordinació transfronterera”.