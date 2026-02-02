Successos
Cent metres cúbics de roques van caure sobre l'RN-20
El despreniment es va produir des d’un talús situat a uns 250 metres per sobre de la carretera
Uns 100 metres cúbics de roques van destrossar prop d’un centenar de metres de la calçada de la RN20 a Merens, en l’esllavissada registrada la matinada de dissabte que va obligar a tallar completament la carretera, un dels principals accessos per carretera entre França i Andorra, segons informa avui el mitjà francès La Dépeche.
El despreniment es va produir des d’un talús situat a uns 250 metres per sobre de la carretera, que continua inestable. Aquest risc de nous despreniments obliga les autoritats franceses a descartar qualsevol reparació immediata i a centrar-se primer en assegurar el vessant abans de poder intervenir sobre la calçada.
La RN20 romandrà tancada almenys una setmana més
La prefectura de l’Arièja manté el tall total de l'RN-20 sense data de reobertura i adverteix que els treballs es poden allargar diversos dies, tant per la complexitat tècnica de l’operació com per les condicions meteorològiques hivernals, amb neu i gel a la zona.
El tall afecta de ple un dels principals accessos a Andorra des de França, amb conseqüències directes sobre el trànsit de viatgers i el transport de mercaderies. Com a alternativa, s’ha reforçat el servei ferroviari entre Ax-les-Thermes, l’Ospitalet-près-l’Andorre i La Tour-de-Carol, mentre que per carretera els desviaments impliquen recorreguts molt més llargs.
Un cop estabilitzat el talús, caldrà reconstruir el tram de calçada destruït, una fase que requerirà dies de treball addicionals abans que la circulació es pugui reprendre amb normalitat.