El prefecte de l'Arieja confirma que l'RN20 no reobrirà fins d’aquí a diverses setmanes
Cap roca ha estat retirada encara de la calçada, ja que abans cal assegurar l’estabilitat del massís
La carretera RN20, principal via d’accés a Andorra pel vessant francès, continuarà tallada durant diverses setmanes a causa del risc elevat de nous despreniments de roques entre Acs-dels-tèrmes i l’Ospitalet. Així ho ha anunciat el prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant, segons informa La Dépêche du Midi.
El tall es manté després de l’important despreniment registrat dissabte 31 de gener, quan prop de 100 metres cúbics de roques van caure sobre la calçada des d’una paret de més de 250 metres d’alçada, provocant danys greus a la via i obligant a clausurar-la per motius de seguretat.
Les autoritats franceses han iniciat una fase de diagnosi geotècnica exhaustiva per analitzar l’estabilitat de la paret rocosa abans de poder intervenir sobre la carretera. El prefecte ha subratllat que la situació és “complexa” i que el principal objectiu és garantir la seguretat, ja que el risc d’un nou despreniment “no es pot descartar en absolut”. Per aquest motiu, l’accés a la zona està estrictament restringit i els treballs d’inspecció es fan, en part, amb helicòpter.
Segons el mitjà francès, cap roca ha estat retirada encara de la calçada, ja que abans cal assegurar l’estabilitat del massís. Només un cop finalitzada aquesta primera fase es podran plantejar els treballs de neteja i reparació de la via, que aniran a càrrec de la Direcció Interdepartamental de Carreteres del Sud-oest (DIRSO).
El prefecte ha advertit que no hi ha cap calendari concret per a la reobertura i que caldrà comptar, com a mínim, amb “diverses setmanes”. A més del risc geològic, els terminis també dependran de les condicions meteorològiques, ja que molts dels accessos només són possibles per via aèria.
El tall de la RN20 té un impacte directe en l’activitat econòmica i la mobilitat de la vall d’Alta Arieja. Municipis com Ax-les-Thermes, Mérens-les-Vals o l’Ospitalet-près-l’Andorre pateixen ja les conseqüències del bloqueig, tot i que la regió d’Occitània ha reforçat les alternatives de transport públic i s’han habilitat itineraris alternatius pels Pirineus Orientals.
Les autoritats recorden que existeix una via d’emergència reservada exclusivament a ambulàncies i situacions vitals, mentre continuen els treballs per estabilitzar la zona afectada abans de poder plantejar la reobertura de la carretera cap a Andorra.