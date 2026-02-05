Esllavissada
Espot: posa a disposició de l'Ospitalet els serveis d'emergència per atendre la població
El cap de Govern ha reiterat la plena disponibilitat per continuar col·laborant amb les autoritats franceses
El cap de Govern, Xavier Espot, ha ofert a la població de l’Ospitalet-près-l'Andorre la plena disponibilitat dels serveis d’emergència andorrans arran del tall de la carretera RN20, provocat per una esllavissada i un despreniment de roques el passat cap de setmana. L’oferiment s’ha fet avui durant la primera trobada oficial amb l’alcalde de la població francesa, Arnaud Diaz, en la qual també ha participat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.
Durant la reunió s’ha abordat la situació de la principal via de connexió entre Andorra i França i les afectacions derivades de la seva interrupció. En aquest context, Espot ha reiterat la voluntat del Govern de continuar col·laborant amb les autoritats franceses i de posar a disposició de la localitat veïna els recursos necessaris, com Protecció Civil, els Bombers o el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM).
La trobada també ha servit per posar en relleu la coordinació per garantir la mobilitat de les persones, especialment dels treballadors fronterers. En aquest sentit, s’ha treballat en l’adaptació dels horaris del servei de bus entre l’estació de tren de l’Ospitalet-près-l’Andorre i el Pas de la Casa, amb sortides a les 8 del matí, en funció dels ajustos efectuats en el servei ferroviari.
Espot ha compartit igualment amb l’alcalde la preocupació pel possible impacte econòmic del tall de la RN20 al Pas de la Casa, especialment en plena temporada d’hivern. El cap de Govern ha recordat que l’executiu manté un contacte permanent amb el comú d’Encamp, el teixit econòmic afectat i les autoritats franceses per fer un seguiment de la situació i coordinar les mesures que calgui adoptar.
En paral·lel, ambdues parts han tractat la voluntat d’habilitar un equipament a l’Ospitalet-près-l’Andorre per instal·lar-hi una brigada de la Gendarmeria amb presència estable i permanent, amb l’objectiu de reforçar la seguretat a la zona i disposar de més efectius en la lluita contra el contraban i altres activitats il·lícites.
La reunió ha permès posar en valor la bona cooperació transfronterera existent entre Andorra i l’Arieja, així com els mecanismes ja establerts amb la Regió d’Occitània. Espot ha recordat que la cooperació transfronterera és un dels eixos prioritaris de la política exterior d’Andorra, impulsada pel ministeri d’Afers Exteriors, i ha destacat la participació del Principat en el finançament de millores clau de les carreteres d’accés entre Andorra i França.
En aquest marc, s’ha remarcat la recent entrada en vigor de l’acord administratiu de gestió de pertorbacions a la xarxa viària Andorra-França i de viabilitat hivernal, així com el bon funcionament del diàleg Andorra-Occitània, que continuarà enguany amb la reunió intermèdia prevista l’11 de maig a Tolosa i la celebració del Xè Diàleg Andorra-Occitània, el 9 d’octubre a Andorra.