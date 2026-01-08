Successos
Canillo: Cap caiguda i 7 tones de sal repartides pels carrers de la parròquia
El comú ha mobilitzat deu màquines i 17 operaris
El comú de Canillo informa que no hi ha hagut cap caiguda pel gel a la parròquia i que els operaris han tirat 7 tones de sal pels carrers des de primera hora del matí. El comú ha fet servir 8 màquines saladores i 2 màquines rascadores amb les quals s'han tirat fins a 6 tones de sal, i també hi ha hagut 7 operaris que han llençat una tona de sal a peu.
