Els operaris de la Massana han començat a salar els carrers a les 4 del matí

Han treballat arreu de la parròquia excepte a Pal i Arinsal "perquè no hi havia plaques de gel"

Els cartells avisant de terra lliscant a la Massana.

Comú de la Massana

Redacció
Andorra la Vella

Els operaris del comú de la Massana han començat a tirar sal als carrers a les quatre de la matinada, segons ha informat el comú, apuntant que no han registrat cap caiguda per gel a la parròquia. L'ens comunal explica que els operaris "han arribat a tot arreu menys a Pal i Arinsal que no calia perquè no hi havia plaques de gel allà", i han instal·lat diversos cartells amb avisos de terra lliscant. 

