Successos
Els operaris de la Massana han començat a salar els carrers a les 4 del matí
Han treballat arreu de la parròquia excepte a Pal i Arinsal "perquè no hi havia plaques de gel"
Els operaris del comú de la Massana han començat a tirar sal als carrers a les quatre de la matinada, segons ha informat el comú, apuntant que no han registrat cap caiguda per gel a la parròquia. L'ens comunal explica que els operaris "han arribat a tot arreu menys a Pal i Arinsal que no calia perquè no hi havia plaques de gel allà", i han instal·lat diversos cartells amb avisos de terra lliscant.
PARRÒQUIES
Dues caigudes a causa del gel a Ordino
Redacció