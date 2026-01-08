Hivern

60 vianants atesos a l'hospital a conseqüència de les caigudes per culpa del gel als carrers

Les lesions dels ferits han estat fractures i contusions

L'avinguda Carlemany, aquest matí.

L'avinguda Carlemany, aquest matí.Fernando Galindo

Redacció
Andorra la Vella

Andorra s'ha llevat aquest matí amb els carrers del país gelats, principalment crítica ha estat la situació a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. A hores d'ara, les urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, han hagut d'atendre des de les 6:50h del matí i fins ara, a 60 persones a conseqüència de caigudes per culpa dels carrers gelats. A més, segons fonts de l'hospital, s'han fet 25 sortides en ambulància per aquesta raó. La majoria de les persones, però no tenen lesions de gravetat i el quadre mèdic que presenten són contusions, cops i fins i tot, en alguns casos, alguna fractura. D'aquesta seixantena de persones, 12 han estat traslladades al centre mèdic pels bombers, la majoria de les quals, han caigut a l'avinguda Carlemany, d'Escaldes, un dels punts crítics per passejar en aquestes circumstàncies, segons informa el cos. 

Una vianant amb un bastó, passejant per l'avinguda Carlemany aquest matí.

Una vianant amb un bastó, passejant per l'avinguda Carlemany aquest matí.Fernando Galindo

Els serveis comunals de les parròquies d'Andorra la Vella i Escaldes, han tirat sal des de primera hora del matí i inclús hi ha zones on s'han posat tanques per delimitar el terreny i prevenir caigudes. Però així i tot, hi ha molts carrers que segueixen sent molt relliscosos i perillós caminar-hi. 

Notícia pendent d'ampliació. 

