Hivern
60 vianants atesos a l'hospital a conseqüència de les caigudes per culpa del gel als carrers
Les lesions dels ferits han estat fractures i contusions
Andorra s'ha llevat aquest matí amb els carrers del país gelats, principalment crítica ha estat la situació a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. A hores d'ara, les urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, han hagut d'atendre des de les 6:50h del matí i fins ara, a 60 persones a conseqüència de caigudes per culpa dels carrers gelats. A més, segons fonts de l'hospital, s'han fet 25 sortides en ambulància per aquesta raó. La majoria de les persones, però no tenen lesions de gravetat i el quadre mèdic que presenten són contusions, cops i fins i tot, en alguns casos, alguna fractura. D'aquesta seixantena de persones, 12 han estat traslladades al centre mèdic pels bombers, la majoria de les quals, han caigut a l'avinguda Carlemany, d'Escaldes, un dels punts crítics per passejar en aquestes circumstàncies, segons informa el cos.
Els serveis comunals de les parròquies d'Andorra la Vella i Escaldes, han tirat sal des de primera hora del matí i inclús hi ha zones on s'han posat tanques per delimitar el terreny i prevenir caigudes. Però així i tot, hi ha molts carrers que segueixen sent molt relliscosos i perillós caminar-hi.
Notícia pendent d'ampliació.