Successos
Escaldes defensa que han començat a tirar sal des de les 6h del matí per la gelada als carrers
Des del comú declaren que en total han tirat 5.900 quilograms d'aquest mineral als carrers de la parròquia
Les fortes precipitacions d'ahir en diversos llocs d'Andorra, han fet que aquest matí, molts carrers d'Escaldes-Engordany, s'hagin convertit en pistes de gel des de primera hora del matí i que, de moment, ha provocat que l'hospital d'Andorra ja hagi hagut d'atendre 60 persones per caigudes com a conseqüència de la gran gelada, algunes d'elles, fins i tot, han patit fractures, la majoria, però només han prés mal.
La situació a la parròquia d'Escaldes ha estat crítica, ja des de primera hora del matí, on segons fonts del comú, tant les ambulàncies com els bombers, han realitzat 10 intervencions per patinades de vianants, per culpa del gel a la calçada a zones com l'avinguda Carlemany, la plaça dels Coprínceps, Creu Blanca o el Parc de la Mola. Malgrat les queixes dels vianants i les atencions mèdiques que han rebut més d'una seixantena de persones, el comú no ha alertat del risc dels desplaçaments, fins passades dos quarts d'onze del matí.
El comú defensa, a través d'una comuniació al Diari, que l'equip del departament de serveis, preveient que es podria donar una situació com la viscuda a moltes zones del poble, es va posar a treballar des de les 23 hores de la nit d'ahir amb els camions llevaneus per retirar la neu que s'hagués pogut acumular als carrers. I els operaris comunals de serveis, obres, jardins i camins han començat a tirar sal a la calçada en els accessos a l'hospital, escoles i xarxa viària, ja des de les 6 de la matinada. Concretament s'han tirat 5.900 quilograms de sal per intentar prevenir caigudes. També s'ha actuat sobre les voreres, places, aparcaments comunals i zones peatonals. Així i tot, encara s'està treballant amb pales, quads i a peu, per intentar solucionar la situació.
Des d'Escaldes apunten que l'efecte de la sal propiciat per les pluges d'ahir la nit, no ha estat l'esperat, però que a partir de les 11 d'aquest matí, l'operació ja s'ha començat a notar.
Després de la jornada laboral, l'operatiu seguirà, però segons les incidències
El Diari també ha pogut saber que tot just acabi la jornada laboral, l'operatiu de prevenció i tractament de gel a la calçada i voreres es mantindrà en actiu a partir de les 17h i s'actuarà en funció de les trucades que es rebin per part de la ciutadania i serveis es desplaçarà fins al lloc per fer-hi l'actuació en concret
PARRÒQUIES
Dues caigudes a causa del gel a Ordino
Redacció