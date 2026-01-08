Successos
Dues caigudes a causa del gel a Ordino
El servei de treta de neu ha cobert tota la parròquia des de primera hora del matí
El servei d'atenció ciutadana d'Ordino té constància que dues persones han hagut de rebre assistència aquest matí a causa de caigudes pel gel, segons ha informat el comú. El servei de treta de neu de la parròquia han començat a treballar a primera hora del matí amb tots els efectius disponibles: 5 jeeps amb saladora, 1 unimog, 2 vehicles quad i quatre operaris amb pala, explica el comú, remarcant que el servei de circulació es manté alerta per si ha d'intervenir per algun incident relacionat amb el gel.