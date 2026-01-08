Successos

El servei de treta de neu ha cobert tota la parròquia des de primera hora del matí

Una persona agafant-se a una barana en un carrer d'Escaldes aquest matí.Fernando Galindo

El servei d'atenció ciutadana d'Ordino té constància que dues persones han hagut de rebre assistència aquest matí a causa de caigudes pel gel, segons ha informat el comú. El servei de treta de neu de la parròquia han començat a treballar a primera hora del matí amb tots els efectius disponibles: 5 jeeps amb saladora, 1 unimog, 2 vehicles quad i quatre operaris amb pala, explica el comú, remarcant que el servei de circulació es manté alerta per si ha d'intervenir per algun incident relacionat amb el gel.

