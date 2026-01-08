Successos
Els operaris d'Andorra la Vella porten salant els carrers des de les 4 del matí per la gelada
El comú defensa que les tasques de prevenció van començar la nit d'ahir i que a les 6 de la matinada ja han començat a tirar sal als carrers
El comú d'Andorra la Vella defensa que les actuacions per les gelades als carrers de la parròquia ja van començar a les 22 hores d'ahir la nit, quan es van iniciar les tasques de prevenció, d'acord amb la previsió de nevades i baixes temperatures que marcaven els termòmetres. Vista la situació d'aquest matí on molts carrers semblaven veritables pistes de gel i que han provocat que l'hospital hagi hagut d'atendre, a hores d'ara a 60 persones per caigudes en diversos punts de la parròquia, el comú ha activitat l'operatiu de manteniment viari, ja a les 4 de la matinada amb actuacions preventives de salatge als punts més sensibles i que des de les 6 hores, l'acció s'ha intensificat arreu de la parròquia amb l'objectiu de garantir la seguretat tant de vianants com de vehicles.
Segons ha informat el comú al Diari, l'operatiu compta amb 8 vehicles i 14 persones per actuar a tota la parròquia, juntament amb els equips de reforç dels equips de Medi Ambient i d'Obres que treballen de manera coordinada sobre el terreny.
Pel que fa a les incidències i segons fonts del comú de la parròquia, el servei de circulació ha rebut un total de 38 trucades relacionades amb possibles punts amb gel. L'Espai Ciutadà també n'ha hagut de gestionar 5. És a dir, en total hi hagut 43 queixes que han tingut com a comú denominador la disconformoitat per gelada dels carrers. Totes elles, a més, s'han derivat al departament d'Higiene per centrar els esforços sobre el terreny i garantir la seguretat a la zona. Més enllà de les trucades de vianants, no hi hagut queixes destacables en aquest sentit.
Així i tot, el comú d'Andorra la Vella, no ha informat de la perillositat de la situació fins a dos quarts de deu del matí. Ho ha fet a través d'una piulada al compte d'X, on avisava de risc de relliscades a causa de la gelada i demanava prudència en els desplaaçaments.
