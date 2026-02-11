Pas de la Casa
Espot descarta flexibilitzar les mesures contra el contraban
El Govern tampoc veu viable dur a terme ERTOs per la situació al Pas
El cap de Govern, Xavier Espot, ha descartat flexibilitzar les mesures contra el contraban, tal com demanen els comerciants de tabac. "No pot ser que perquè hi ha una circumstància extraordinària, nosaltres hàgim de flexibilitzar certes mesures", ha explicat Espot, referint-se al Reglament de control de les mercaderies sensibles aprovat a finals de l'any passat.
Espot ha explicat que "si ho féssim, llençaríem un missatge contraproduent" i ha esmentat que "no es vol donar aquest missatge a França, en un moment que cal assistir i ajudar" al país veí.
Els ERTOs no es contemplen
El cap de Govern també ha fet menció als ERTOs, tot explicant que si bé en un primer moment potser van ser sobre la taula, ara mateix no es contemplen. "L'objectiu és mantenir els llocs de treball", ha dit Espot, apuntant que "la situació no és comparable a la crisi de la Covid", i que "seria passar-se de frenada".
