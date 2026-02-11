Crisi pel tall de l'RN20
Encamp destinarà 2 milions a donar suport a les empreses del Pas
El comú reforçarà les mesures comunicatives i mobilitzarà la compra interna
El comú d'Encamp habilitarà una partida de 2 milions d'euros per fer front al cost de les ajudes que s'atorgaran als negocis del Pas de la Casa per les conseqüències del tall de l'RN20. La xifra l'ha anunciat la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, en la compareixença conjunta que ha fet amb el cap de Govern, Xavier Espot, i els ministres Ramon Lladós, Conxita Marsol i Jordi Torres aquesta tarda després de la reunió de l'executiu.
Laura Mas ha destacat que el comú assumirà la meitat del cost de la gratuïtat del transport públic entre l'Ospitalet i el Pas de la Casa que enllacen amb els serveis de tren. La cònsol ha anunciat una altre mesura seguint el model del pagament de la cotització de la CASS que fa Govern. En aquest sentit, Mas ha explicat que el comú bonificarà els impostos de radicació i higiene.
El comú també durà a terme un reforç comunicatiu per informar que "el Pas de la Casa no està tancat" i per "mobilitzar la compra interna". Aquest aspecte ve lligat amb el reforç de comunicació que ja ha començat a fer Andorra Turisme, tal com ha anunciat el ministre Torres.
