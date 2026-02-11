Crisi pel tall de l'RN20
Govern assumirà part de la cotització a la CASS dels negocis del Pas
Finances permetrà ajornar o fraccionar el pagament de l'IGI
Les ajudes els negocis del Pas de la Casa per la pèrdua de facturació arran del tall per l'esllavissada a l'RN20 inclouen mesures fiscals i econòmiques. La ministra Conxita Marsol ha exposat aquesta tarda que el Govern assumirà part de la cotització de les empreses a la CASS en funció de la baixada de la facturació que tinguin durant els mesos que duri el tancament de la carretera principal d'accés des de França.
Les ajudes seran d'un 50% de la cotització per a pèrdues de facturació d'entre el 25% i el 50% en comparació amb els resultats del mateix mes del 2025 a partir del febrer. Si el negoci perd més de la meitat del que facturava el Govern assumirà la totalitat de la cotització a la Seguretat Social, ha indicat Marsol. Els beneficiaris són tots els negocis de comerç al detall, restauració i hoteleria i hauran de fer una sol·licitud per rebre el pagament de l'executiu i adjuntar els comptes per demostrar l'evolució del negoci i al final de la crisi s'ajustaran les ajudes en funció de l'impacte patit. Les peticions es poden demanar ja per a les cotitzacions que s'han de fer al març.
El suport del ministeri de Finances als establiments del Pas es concreta en permetre l'ajornament o fraccionament del pagament de l'IGI que s'ha de començar a fer l'1 de febrer, segons ha explicat Ramon Lladós. El ministre ha remarcat que les empreses estan "patint baixades de facturació" i per això s'adopta una mesura excepcional "per facilitar la tresoreria" dels negocis.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha recalcat en la compareixença amb els ministres aquesta tarda que la resposta de l'executiu a les necessitats dels negocis del Pas "serà dinàmica i evolutiva" en funció de la crisi i que les que s'han aprovat avui són les que ara salvaguarden aquestes empreses. I ha recalcat que no es pot xifrar l'import que caldrà per cobrir aquestes despeses però que el Govern "té múscul financer i pressupostari" per assumir aquestes mesures. Espot ha apuntat que el cost de la gratuïtat del bus podria arribar a uns 100.000 euros.
Marsol ha assenyalat a més que hi haurà un programa d'avals que s'aplicarà quan acabi el tancament de l'RN20 per als crèdits que hagin de sol·licitar les empreses. El termini de retorn serà de 24 mesos seguint el model dels atorgats durant la pandèmia de la covid i el Govern assumirà els interessos durant la vigència del crèdit.
