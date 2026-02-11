Crisi pel tall a l'RN20
Grandvalira farà un 20% de descompte al forfet a esquiadors francesos
El domini estima que s'han perdut uns 11.000 dies d'esqui pels diferents tancaments de les carreteres gal·les aquest hivern
El ministre de Turisme, Jordi Torres, ha assenyalat aquesta tarda que Grandvalira s'uneix a les accions per atreure visitants de França i farà un descompte del 20% en el forfet d'un i dos dies a tots els esquiadors que arribin en tren fins a l'Ospitalet i en bus fins al Pas de la Casa. Els clients han de presentar a les taquilles de les estacions un bitllet nominal de tren a partir d'aquest dissabte.
El domini esquiable ha detallat en un comunicat després de l'anunci dels ajuts del Govern als negocis del Pas que el tall de l'RN20 entre Merens i Acs-les_Termes està tenint "un impacte molt rellevant sobre l'activitat del sector de la neu aquest hivern" i en particular en els viatges de curta estada d'entre 1 i 3 dies de clients provinents de França. Grandvalira ressalta que el mercat francès suposa entre un 10% i un 12% dels esquiadors a Andorra i els efectes de l'esllavissada tenen més incidència al Pas. I xifra en 11.000 els dies d'esquí les pèrdues pels diferents tancaments de carreteres franceses aquesta temporada amb una estimació econòmica que podria suposar "una xifra milionària". Pèrdues que argumenten es produiran perquè queda mitja temporada per davant i el tall arriba en un període de màxima demanda per les vacances escolars a França.
Les dades de baixada de negoci es disparen amb la projecció per a tot el febrer ja que Grandvalira assegura que aquest mes han tingut una caiguda del 30% del client francès que compra directament a les estacions i que es podria convertir en la pèrdua de 30.000 dies d'esquí.
NACIONAL
Redacció