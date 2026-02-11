Consell de ministres
Xec de 30 euros per a combustible per atreure turistes francesos al Pas de la Casa
El bus entre l'Ospitalet i Andorra serà gratuït
El Govern donarà un xec de descompte de 30 euros setmanal per a combustible als visitants francesos de les comarques més properes a Andorra al Pas de la Casa. Aquesta és una de les mesures que ha aprovat avui el consell de ministres per ajudar els negocis de la vila fronterera pel tancament de l'RN20 per l'esllavissada a Merens. El ministre de Turisme, Jordi Torres, ha explicat que el val es podrà recollir a l'oficina de Turisme del Pas de la Casa per on s'haurà d'acreditar la procedència del beneficiari per evitar que hi hagi cap tipus d'abús.
Notícia pendent d'ampliació