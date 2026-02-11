CRISI AL PAS DE LA CASA
Els comerciants de tabac volen que les restriccions quedin en suspens
El president de l’associació, Raül Calvo, planteja que les mesures de la Llei de mercaderies sensibles quedin sense efecte pel descens del contraban
L’anunci de l’allargament durant tres mesos més del tall a l’RN-20, que connecta Andorra amb França pel Pas de la Casa, va caure com una gerra d’aigua freda sobre els comerciants de la localitat, especialment sobre els propietaris i els treballadors dels comerços de venda al detall, els més afectats. En aquest sentit, Raül Calvo, president de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT), va posar sobre la taula la interrupció de les restriccions que, actualment, afecten els comerciants del Pas de la Casa. Segons Calvo, “el problema del tall al Pas hauria de deixar en suspens la modificació de la Llei de mercaderies sensibles”, que s’emmarca en el pla de xoc contra el contraban establert pel Govern. Segons el president de la UCAT, el descens de l’activitat il·lícita a causa de la situació actual hauria de motivar un replantejament del que estableix la normativa, que va restringir els horaris de venda i va fer augmentar els registres que han d’elaborar els comerços.
Calvo va valorar la situació com a “catastròfica” i va assegurar que l’efecte del tall no tan sols es notarà als comerços del Pas, sinó també a la vall central. Segons Calvo, el tall ha arribat després d’un desembre que “no va ser gaire bo” i un gener complicat, i va apuntar que algun comerciant “ha hagut d’abandonar o posposar l’obertura del negoci abans de començar”. També va assenyalar que, tot i no disposar encara de dades, “hi haurà caigudes” en la facturació i els negocis en patiran les conseqüències. El pròxim pas de la UCAT serà la celebració d’una junta oberta a tot el negoci del país per avaluar la situació i “veure què necessitem i plantejar alternatives”.
El Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa continua recopilant les xifres de les pèrdues que suposarà el tall de la connexió amb França. Gerard Pifarré, membre del CES, va explicar que mentre acaben de recollir les dades, estan pendents del que passi avui al consell de ministres, quan s’anunciaran les mesures que el Govern oferirà als comerciants del Pas.
“Hi ha algun comerciant que ha hagut d’abandonar el negoci abans de començar”
Paral·lelament, els comerciants estan unificant criteris per avaluar quines són les principals necessitats comunes dels negocis del Pas, amb l’objectiu de traslladar-les posteriorment al comú en futures reunions. Algunes de les mesures que estarien sobre la taula serien la possibilitat d’aplicar ERTO o exempcions de l’IGI, segons va apuntar Pifarré.
“No patim perquè el turista francès deixi de veure el Pas com a destí vacacional”
“És un cop molt fort, no ens havíem trobat mai res similar”, va lamentar Pifarré, que va recordar que les pèrdues de molts comerciants poden superar el 70% i que, fins i tot, “pot ser una realitat que algun comerç acabi tancant”, ja que molts negocis van funcionant amb els ingressos mensuals i el tancament parcial de la frontera pot derivar a la llarga en problemes de liquiditat.
“És un cop molt fort per a tot el comerç, no ens havíem trobat mai amb res similar”
Un altre dels efectes que més preocupen el sector és el que pugui passar un cop superada l’esllavissada. “En tres mesos ens podem trobar que hi hagi gent que deixi de venir a Andorra a comprar” i que opti per altres zones per fer compres que abans feia al Pas, com ara tabac o alcohol.
“De moment, l’afectació que estem tenint no és excessivament rellevant”
Hotels tranquils
El sector hoteler, en canvi, va afrontar la notícia dels tres mesos amb més calma. El president de la Unió Hotelera (UHA), Jordi París, va destacar que “la notícia no és bona”, però que, de moment, l’afectació que està tenint “no és excessivament rellevant” pel que fa al nombre de cancel·lacions registrades als hotels. Així i tot, la UHA ha iniciat una ronda de contactes amb els associats per estar al corrent de les possibles afectacions del tall. El que sí que preocupa més, va assenyalar París, és que el sector de l’esquí pugui patir pèrdues importants, ja que aquestes es reflectirien directament en els hotels. En la mateixa línia, Àlex Ruíz, de l’Associació de Pisos Turístics, va assegurar que, tot i l’estat “de xoc”, “no patim perquè el turista francès deixi de veure el Pas com a destí”.