TALL A L'RN-22
El comerç del Pas viu amb temor l’allargament del tall amb França
Els empresaris desconeixen fins on podrà arribar la magnitud de l’afectació
El Pas de la Casa viu un hivern terrible i els comerciants de la localitat van rebre amb estupor la confirmació, per part del prefecte de l’Arieja, de l’extensió del tall a l’RN-20 que connecta amb França. Com van confirmar des de diverses associacions, la temporada està sent de les pitjors que es recorden, “i mira que fa uns anys vam tenir la covid-19”, va destacar Àlex Ruiz, president de l’Associació de Pisos Turístics.
Ruiz va explicar que, actualment, el sector no està patint gaires afectacions, amb només una cancel·lació durant aquesta setmana. Segons Ruiz, el tipus de viatger que s’allotja als pisos turístics arriba al Pas per a estades llargues i “no cancel·la per haver de fer un trajecte més llarg per arribar”. El que sí que preocupa és l’extensió del tall. “Si s’allarga a principi de març, serà terrible per a nosaltres”, a causa de la gran concentració de turistes que escullen aquelles dates per anar a la localitat.
Govern planteja elevar l’esllavissada a Macron per agilitzar la solució
Òscar Ramon, president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas, va explicar que s’està produint una afectació plena, sobretot a la part baixa de la localitat, que concentra el gruix de compradors que travessen la frontera per a estades curtes o d’un sol dia. Segons Ramon, “no sabem encara quina serà la magnitud de l’afectació” per la manca d’un calendari clar, i va anunciar que l’associació demanaria “que es comencin els treballs per reobrir el tall al més aviat possible” durant la reunió del Consell Econòmic i Social, que se celebra aquest matí.
El pitjor hivern dels últims 20 anys
Raül Calvo, president de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT), va confirmar que “el poble es troba completament aïllat” i que “els comerciants viuen amb incertesa l’allargament de la situació”. Calvo va destacar que aquestes dates “són clau” per al bon funcionament dels negocis en ser temporada alta.
El CEO d’Andbus i de Viatges Regina, Dani Vinseiro, va explicar que “estem intentant reubicar tot allò que podem i anem veient com ho podem solucionar cas per cas. Estem treballant plenament per solucionar la situació, però segur que acabarem tenint cancel·lacions”.
Un hivern per oblidar al Pas
Pel que fa a transports, Vinseiro va explicar que els viatges gestionats a través de turoperadors “de ben segur que els podrem reubicar” i fer que arribin per Barcelona. Això salvarà l’arribada d’uns 3.000 turistes entre aquesta setmana i la vinent, “tot i que implicarà costos extra”, va explicar el CEO.
Aquells turistes que arriben per lliure amb bitllets privats, però, ho tenen més complicat. Vinseiro va apuntar que dels 1.600 que haurien d’arribar per aquesta via, es repartiran entre aquells que decideixin agafar rutes més llargues per arribar des de Tolosa, els que optin per Barcelona i els que acabin cancel·lant el viatge.
Així i tot, Vinseiro es va mostrar optimista de poder salvar el màxim de viatges possibles abans de la setmana del 23, que és la més forta de la temporada, va concloure.