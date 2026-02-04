Esllavissada
Govern no descarta recórrer a Macron per agilitzar la reobertura de l'RN20
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que "no tenim la certesa de la durada del tall"
El Govern d'Andorra no descarta recórrer al Copríncep Macron per agilitzar la reobertura de l'RN20 després de l'esllavissada de dissabte passat. Així ho ha expressat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, remarcant que "el compromís de França amb la reobertura és íntegre, però que el Govern encara no té certesa de la durada del tall", tot i que aquesta tarda, el prefecte hagi confirmat que la carretera no es reobrirà fins d'aquí a diverses setmanes.
"L'objectiu és donar a conèixer el dossier a més alt nivell i agilitzar els terminis", ha esmentat Casal, remarcant, però que "França està compromesa amb la reobertura", i destacant que "estem en contacte permanent amb el prefecte de l'Arieja (Hervé Brabant)". El ministre portaveu també ha esmentat que la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, està en contacte amb les autoritats permanents i "rep dues trucades al dia, una a primera hora del matí i l'altra a la tarda, per establir el calendari de reobertura".
El ministre Casal ha destacat que la solució a la problemàtica "és la prioritat actual del Govern", remarcant que "Govern ha ofert tot tipus d'ajuda a les autoritats franceses", tot i que han estat rebutjades. Tot i això, ha incidit en el fet que "les relacions amb França són excel·lents", i que "sort en tenim d'aquesta màxima entesa", mentre ha fet un repàs de les accions dutes a terme per l'estat veí en relació a l'accés a Andorra, tot recordant el desviament a Acs-les-Tèrmes o el parallaus a l'Ospitalet..
NACIONAL
El pitjor hivern dels últims 20 anys
Àlex Ripoll
Casal també ha explicat que el Govern ha reorganitzat les freqüències d'autocars entre Andorra la Vella i l'Ospitalet. "Ho hem fet perquè coincideixin en funció de l'arribada o la sortida del tren que va a Tolosa", ha esmentat Casal.
NACIONAL
El Govern estudia reforçar els busos per minimitzar l’impacte del tall
Àlex Ripoll
El ministre ha volgut recordar la reunió del consell econòmic i social del Pas que es durà a terme demà al matí, remarcant que "el Govern està al costat del conjunt productiu del país". Casal ha explicat que la reunió de demà "servirà perquè els col·lectius traslladin les seves preocupacions i des de Govern podem estudiar la solució".