Mobilitat
El comú d’Encamp expressa la preocupació pel tall i convocarà el teixit associatiu del Pas
La corporació es posa a disposició del Govern i de les autoritats franceses
El comú d’Encamp ha expressat la seva preocupació pel tall d’accés a França a conseqüència de l'esllavissada a la carretera RN-20. La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que dijous al matí convocarà el teixit associatiu del Pas de la Casa per conèixer la situació en la que es troben i explicar les novetats sobre el tall. El comú també ha assegurat que manté un contacte permanent amb el Govern i amb les autoritats implicades per fer el seguiment de la situació.
Segons ha explicat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, des de primera hora de dissabte s’han mantingut converses constants amb el Govern, amb la ministra d’Afers Exteriors i amb Protecció Civil per conèixer l’evolució de l’episodi. “És una preocupació per part del comú d’Encamp aquest incident sobrevingut que hi ha hagut amb el tall d’accés a França i que afecta especialment el país i el Pas de la Casa”, ha assenyalat.
NACIONAL
La RN20 romandrà tancada almenys una setmana més
Redacció
La cònsol ha indicat que també s’ha mantingut contacte amb representants de l’Ospitalet i amb diferents departaments comunals per saber quina és la situació actual i per posar el comú “a disposició amb tot allò que puguem col·laborar”. En aquest sentit, ha remarcat que la corporació ha ofert ajuda tant al Govern com a les autoritats franceses perquè es puguin dur a terme els treballs necessaris “per millorar la seguretat i minimitzar l’afectació d’aquest tall de carretera”.
El comú ha convocat la reunió extraordinària del Consell Econòmic i Social del Pas per dijous al matí. A la trobada hi participaran representants del teixit associatiu i empresarial, així com el comú i membres del Govern. “Volem estar al costat de tot aquest eix associatiu i social, escoltar-los i informar-los de primera mà del seguiment i de la col·laboració amb les autoritats franceses”, ha explicat. Pel que fa a l’impacte econòmic, la cònsol ha considerat que “és massa d’hora per poder-ho valorar” i ha indicat que aquest serà un dels aspectes que es tractaran en la reunió.
Mas ha afirmat que “ningú ens ha manifestat res”, en relació a la possibilitat d'activar ajudes econòmiques, i que encara és aviat per valorar-ho. Ha remarcat que primer cal conèixer l’abast real de l’afectació i la seva durada, tenint en compte que, de moment, es parla d’un tall mínim d’una setmana, a l’espera de l’avaluació definitiva de la zona afectada per part de les autoritats franceses.
La cònsol ha recordat que es tracta d’una qüestió competència del Govern i ha apuntat que la ministra Tor ja ha avançat que s’està analitzant la possibilitat de reforçar recursos per millorar la connexió entre les zones afectades, especialment entre l’Ospitalet i la resta del territori.