L'ambaixador francès diu que l' RN20 no s'obrirà fins després de Carnaval
Nicolas Eybalin ha sentenciat que és "insultant" que es qüestioni la sensibilitat de França respecte dels enllaços amb Andorra
L'ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, ha afirmat que la carretera RN20 no s'obrirà fins després de Carnaval. Ho ha fet en el programa Avui serà un bon dia de Ràdio Televisió d'Andorra. Eybalin ha explicat que el tall, produït per una esllavissada dissabte passat, s'allargarà més d'una setmana, i ha sentenciat que és "insultant" que es qüestioni la sensibilitat de França respecte dels enllaços amb Andorra. L'ambaixador ha esmentat que hi ha dues opcions per reparar la carretera. La primera fent una purga controlada del talús amb explosius, una solució que permetria agilitzar els treballs, i la segona seria consolidar la zona afectada per l'esllavissada amb xarxes de protecció, un procediment que requeriria més temps.
Eybalin ha recordat les grans inversions que s'han fet en aquesta carretera, com la galeria paraallaus, que ha costat uns 20 milions d'euros, i també la desviació d'Acs-dels-Tèrmes. "La ruta d'accés de França a Andorra, particularment l'RN20, és un tema major per les autoritats franceses", ha apuntat l'ambaixador, remarcant que en el darrer conveni signat entre els dos estats hi ha previstes altres inversions per a la protecció de l'RN20.
