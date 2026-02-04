TALL A L'RN-20
El pitjor hivern dels últims 20 anys
El petit negoci del Pas ha estat qui ha rebut el cop més dur amb els múltiples talls a la frontera dels últims mesos, que han provocat pèrdues de bona part dels ingressos de la temporada.
L’encadenament de les manifestacions dels agricultors, els temporals de neu i l’esllavissada han generat la tempesta perfecta al Pas, resultant el que molts comerciants consideren “el pitjor hivern dels últims 20 anys”. El principal sector afectat per la manca de compradors francesos és el dels petits botiguers, que denuncia una disminució del negoci d’entre el 50 % i el 80 % respecte d’anys anteriors.
“Sembla com si fos màgia negra; tots els tancaments han coincidit amb el cap de setmana”
El propietari de Daytona 2000, Cristopher Martins, lamenta que l’acumulació de desgràcies “sembla com si fos màgia negra; tots els tancaments han coincidit amb el cap de setmana”, precisament el moment de més activitat. Fins ara, Martins calcula que les pèrdues respecte d’altres anys són del 30 %, però amb l’última esllavissada previsiblement arribaran al 50 %. “Portem 20 anys amb la botiga i aquest és el pitjor hivern que hem vist, fins i tot pitjor que amb la covid”, assegura.
Un hivern per oblidar al Pas
Els establiments que van bé se solidaritzen amb el petit comerciant
Un diagnòstic compartit per altres botigues del Pas amb dècades de trajectòria. A la botiga de bosses Auteuil, Manoj Mulchandami, amb 30 anys d’experiència, afirma que “mai havíem vist res similar”. I afegeix: “Hi ha dies que amb prou feines obrim la caixa, perquè no ens val la pena.” De manera semblant, la propietat de la botiga d’electrònica Sonia Nova destaca que, en els 20 anys que porta al negoci, mai havia patit un hivern comparable. “Al final, qui paga el preu de tot això som els petits comerços”, lamenta. Pel que fa a vendes, Nova calcula una caiguda d’aproximadament el 80 %, amb dies en què es fan només tres vendes.
“Aquest hivern està sent especialment difícil per al nostre negoci, estem en números vermells”
El Govern estudia reforçar els busos per minimitzar l’impacte del tall
La situació es repeteix a D’votion, una botiga de roba familiar amb dos locals al Pas. La propietària, Samantha Cardozo, explica que “aquest hivern està sent especialment difícil per al nostre negoci”, ja que treballen principalment amb la clientela francesa. La disminució dràstica del turisme ha provocat que “ens trobem en números vermells”. De fet, Cardozo coincideix amb el seu pare a afirmar que “aquest és un dels pitjors hiverns que hem viscut” –en una botiga amb 35 anys de trajectòria– i amb la perspectiva que la situació empitjorarà un cop arribin les vacances franceses de Carnaval, si el flux de turisme no arriba al Pas.
“Si tingués només el restaurant ja hauria hagut de tancar, però l’hotel ens manté”
Solidaritat
Alguns negocis han esquivat la bala i han pogut mantenir el negoci, però es mostren solidaris amb ells. El propietari del restaurant La Bianca i de l’hotel de les Pistes explica que “les reserves que ja han pagat vindran, encara que hagin de conduir dues o tres hores més”. Segons ell, el comerç de proximitat és el que més està patint. Pel que fa a la restauració, assenyala que està aguantant amb els clients anglesos i que, “si no venen per Tolosa, arriben des de Barcelona”, però que el comerç situat a la zona central i inferior del Pas “és on més enuig hi ha”.
“Hi ha dies que amb prou feines obrim la caixa, perquè no ens val la pena”
El propietari de La Tasca i de l’hotel Olímpic, Julio Fall, també se solidaritza amb els petits comerços. “Tinc amics que tenen botigues i em diuen que estan fatal; és el pitjor hivern que he vist en els 10 anys que estic aquí, sense cap dubte”, assevera. En el seu cas, apunta que l’hotel està salvant el negoci: “Si tingués només el restaurant ja hauria hagut de tancar.” Admet que molts migdies el personal de La Tasca queda aturat perquè no hi ha clients dinant, però que les reserves de l’hotel, que aquest any han augmentat, poden compensar la situació, tot i que els ingressos totals han baixat.
“Aquest any hi ha menys francesos, però la neu ajuda i la temporada no està sent tan dolenta”
El negoci de lloguer d’esquís Shusski tampoc ha notat una davallada en general, però Axel Juliani, gerent de l’establiment, va reconèixer que “aquest any hi ha menys francesos, però la neu ajuda i la temporada no està sent tan dolenta com esperàvem”, tenint en compte la situació.