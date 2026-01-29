CONSELL DE MINISTRES
Les guarderies inclouran la igualtat dins dels programes educatius
El Govern aprova el pla quadriennal per impulsar la igualtat entre homes i dones
Els programes educatius de les escoles bressol i les activitats extraescolars incorporaran continguts sobre igualtat i coeducació. Aquesta és una de les mesures que el Govern impulsarà amb el programa quadriennal per a la igualtat de gènere, aprovat ahir pel consell de ministres. El document ha estat elaborat conjuntament pel Govern, els set comuns i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD).
El programa s’estructura en quatre grans eixos d’actuació: educació per a la igualtat de gènere; conciliació laboral; igualtat i empoderament de les dones, i formació, prevenció i abordatge de la violència de gènere. És dins del primer eix on s’inclouen les mesures relatives als currículums de les escoles bressol, així com formacions especialitzades per al personal docent.
Un altre dels punts destacats del pla és la unificació de la gestió dels punts lila. La secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, va explicar que l’objectiu és que tots els comuns segueixin els mateixos criteris en la prestació d’aquest servei, especialment a l’hora d’activar protocols en casos que afectin menors. Aquests punts preveuen que es pugui aplicar de cara a les festes majors d’enguany.
El seguiment de les accions el faran equips interdisciplinaris integrats per membres del Govern, els set comuns i l’IAD, que s’encarregaran de supervisar la implementació de les mesures previstes.
359 casos
El servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere (SAVVG) va atendre 359 dones durant l’any 2025. Cadena va fer públiques aquestes xifres en resposta a una pregunta sobre l’alerta de la Fiscalia per l’increment dels procediments judicials per maltractaments, anunciada ahir i corresponent a l’any passat.
La secretària d’Estat va assegurar que al Govern “no som aliens” a les dades de violència de gènere, però va matisar que “no hi ha necessàriament un augment de casos”, sinó que podria tractar-se d’un increment en la detecció, fruit d’una major formació dels professionals. Va destacar que cada vegada hi ha més cultura de denúncia i que les dones coneixen millor els recursos als quals poden adreçar-se.
Més
REGISTRE D’ESTUDIANTS. Comença el treball tècnic per tenir un registre d’estudiants a l’estranger, que hauria de començar a funcionar durant aquest any. El registre serà voluntari.
LA RECLASSIFICACIÓ ES FARÀ AL FEBRER
El ministre va dir que la sentència revisa aspectes formals i de procediment, però no entra a valorar el fons ni criteris objectius de l’empresa externa.
ELS AUTÒNOMS PAGARAN 588 EUROS
El salari mitjà també es fa servir per establir el valor del punt de jubilació. El preu de venda s’incrementa un 2,7% i se situa en 2,77350 euros, i el preu de compra en 26,62560 euros.