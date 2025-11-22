RAMADERIA
Comença la vacunació contra la dermatosi de les vaques
El Govern ha començat a administrar la vacuna per fer front a la dermatosi nodular contagiosa, una malaltia vírica que afecta el bestiar boví. L’actuació s’ha impulsat des del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, amb l’objectiu de prevenir l’arribada del virus i protegir la cabana ramadera del país.
Es prioritzaran les vaques en edat reproductiva
La campanya inclou 3.500 dosis, amb les quals es vol mantenir el bestiar del país lliure de la malaltia. La primera fase prioritzarà l’administració d’unes 1.500 vacunes a tots els animals en edat reproductiva (a partir dels dos anys), als animals de recria (entre un i dos anys) i als animals que es troben en període d’engreix.
La vacuna requereix només una dosi i la protecció completa s’assoleix 21 dies després de l’administració.