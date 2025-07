Interior està preparant un registre d'escolars en situació irregular

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri de Justícia i Interior està construint un registre d'escolars en situació irregular. El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha comunicat que aquest registre "respectarà el marc normatiu, per tal de fer efectives les competències del ministeri d'Interior en matèria de política d'immigració", i que "durant els propers mesos i amb la informació facilitada pels organismes als quals la llei habilita, el ministeri d'Interior disposarà i podrà tractar les dades corresponents".

La resposta es desprèn d'una pregunta parlamentària de la consellera general d'Andorra Endavant, Noemí Amador, respecte als infants escolaritzats al país que no disposen del permís de residència en vigor. En aquest sentit, Baró ha mencionat que a partir del que disposa la normativa vigent, el ministeri d'Educació "no pot, per mandat legal, construir un cens escolar que incorpori dades sobre la situació administrativa dels estudiants".