ADMINISTRACIÓ GENERAL
La reclassificació dels llocs de treball del 2023 s’haurà de refer
La Batllia tomba el procediment realitzat per Funció Pública
La reclassificació dels llocs de treball que el Govern va impulsar el 2023 en l’àmbit de l’Administració general ha estat declarada nul·la per la Batllia. Un grup reduït de funcionaris, no més de cinc, van portar el cas a la justícia en desacord amb la categoria i la retribució que se’ls havia assignat. Segons la Batllia, l’executiu va vulnerar el procediment legal establert, ja que va efectuar els canvis sense el reglament preceptiu que hauria de definir les funcions i requisits dels llocs de treball.
La Batllia considera que cal justificar adequadament els processos i garantir els drets dels afectats. Les reclassificacions no poden fer-se sense seguir els tràmits i requisits que preveu la legislació vigent, i el procés administratiu ha de donar les màximes garanties.
El ministeri de Funció Pública està analitzant com refer el procediment, que haurà de tornar-se a iniciar seguint les garanties materials i formals que estableix la normativa. Les resolucions judicials posen en qüestió la totalitat de la reclassificació, que ha quedat desautoritzada per manca de fonament normatiu i garanties procedimentals.