ANY JUDICIAL
Escalada dels maltractaments a les dones
La Fiscalia alerta que els casos de violència de gènere i domèstica han augmentat un 18%
L’augment dels casos de maltractaments i violència en l’àmbit familiar va esdevenir un dels principals elements d’alerta de la criminalitat al Principat durant el 2025. Les dades presentades ahir pel fiscal general, Xavier Sopena, ressaltaven pels procediments relacionats amb maltractaments i violència domèstica, que van créixer un 18% respecte a l’any anterior, fins a situar-se en 207 casos, una xifra que va retornar a nivells similars als registrats entre el 2021 i el 2023 després del descens experimentat el 2024. Sopena va qualificar els autors d’aquest tipus de delictes com una “xacra social” i va defensar la necessitat de continuar actuant amb contundència penal i fermesa institucional davant de qualsevol manifestació de violència en l’àmbit de la parella o del nucli familiar.
Les violacions van disminuir de manera significativa respecte al 2024
El fiscal va dedicar una part rellevant de la seva intervenció a aquest tipus de delicte i va remarcar que es tractava d’un increment especialment preocupant per l’impacte directe que tenia sobre les víctimes i sobre la cohesió social. L’increment dels casos posa de manifest que, malgrat els mecanismes de prevenció i protecció existents, la violència de gènere i domèstica continua sent “un problema estructural que requereix una resposta transversal”, va afegir. Va precisar que altres delictes greus contra les persones, com ara les violacions, havien disminuït de manera significativa respecte al 2024.
La criminalitat del 2025 va mostrar una evolució desigual segons les tipologies
La criminalitat del 2025 va mostrar una “evolució desigual” segons les tipologies. La Fiscalia va fer un èmfasi especial en els delictes de blanqueig de diners, que va advertir que “danyen la reputació del país” i requereixen una resposta penal especialment rigorosa, i va atribuir l’increment del contraban a una “major proactivitat policial” i a l’augment dels controls. Les contravencions penals es van concentrar principalment en els delictes contra els interessos generals, que van representar el 43,09% del total, majoritàriament vinculats a la possessió i introducció de petites quantitats de cànnabis per al consum propi, tot i una disminució global del 9,4% respecte al 2024. Els delictes contra el patrimoni van augmentar un 2,61%, mentre que els delictes contra les persones, al marge dels maltractaments, van créixer un 7,66%.