DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La violència de gènere s’estabilitza en els 320 casos els últims anys
La més habitual és la psicològica, amb 310, seguida de la social, amb 171 incidents
La xifra de dones que han hagut de recórrer al servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere (SAVVG) s’ha mantingut estable els darrers cinc anys, amb prop de 320 atencions anuals. Una realitat que el servei treballa per reduir fins a zero.
Enguany, entre els mesos de gener i octubre, 316 dones han passat pel SAVVG. D’aquestes, 157 són nous casos, 83 són retorns –dones que havien deixat el servei i hi han tornat– i 76 són casos de prevalença, ja que els processos de superació “solen allargar-se entre tres i quatre anys”, tal com va explicar Mireia Porras, cap del departament de Polítiques d’Igualtat. Porras va presentar les dades acompanyada de Mariona Cadena, secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana.
157 casos que han utilitzat el servei per primera vegada
La violència psicològica continua sent la més freqüent, amb 310 casos, seguida de la social (171), l’ambiental (167) i l’econòmica (161). Per franges d’edat, el grup més afectat és el de dones d’entre 40 i 51 anys (38%), seguit del de 28 a 39 anys (33%). Enguany també s’ha atès una menor d’edat.
Porras va destacar que gairebé la meitat de les dones ateses han arribat al servei per iniciativa pròpia. La resta ho han fet derivades, principalment, pel ministeri d’Afers Socials (25%), l’hospital Nostra Senyora de Meritxell (12%) i la policia (11%).
Les dades també recullen que un 3% de les víctimes tenen una discapacitat reconeguda. Pel que fa a les vies judicials, un 36% ha presentat denúncia contra l’agressor, mentre que un 62% ha optat per no fer-ho.
Finalment, el SAVVG ha concedit 62 prestacions econòmiques, per un import global de 63.909,72 euros, destinades a cobrir necessitats bàsiques, activitats extraescolars o despeses vinculades al procés de recuperació, entre altres suports. I els pisos d’acollida dels quals disposa el SAVVG han permès donar resposta a deu famílies.