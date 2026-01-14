Consell de ministres
Govern treballa per "la despenalització" de la dona per l'avortament
Les converses amb la Santa Seu segueixen obertes
El Govern d'Andorra treballa per "la despenalització" de la dona per l'avortament. Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, després de les declaracions del Papa Lleó XIV on va reiterar la defensa de la dignitat humana i del dret a la vida en totes les etapes. Casal ha remarcat que "mai hem treballat per la despenalització de l'avortament", i ha apuntat que el diàleg amb la Santa Seu i el Bisbat d'Urgell "segueix obert".
Casal ha explicat que la darrera trobada per tractar el tema va ser la que es va celebrar l'octubre passat al Vaticà i ha defensat que "el debat s'ha de fer amb serenor, trobant un equilibri entre els drets de les dones, que sempre els hem defensat, i el model de coprincipat". Respecte a aquest equilibri, el ministre considera que "és fràgil i complicat", però que tot i les declaracions del pontífex "no hi ha una situació de trencament de les negociacions ni de denúncia".
El ministre també ha mencionat que algun grup parlamentari ha demanat mantenir una reunió amb Govern per analitzar el tema i que aquesta trobada "si no s'ha fet ja, tindrà lloc molt properament". Casal ha remarcat que pel Govern d'Andorra "és important mantenir contacte amb els grups parlamentaris" sobre aquest tema i ha defensat que "no ens hem amagat mai d'aquesta situació".
