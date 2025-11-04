DESPENALITZACIÓ
Els canvis al Vaticà frenen la negociació sobre l’avortament
La demanda “crema” i ningú vol exposar-se en aquests moments
L’excopríncep episcopal Joan-Enric Vives estima que el Govern haurà d’esperar un any, des que va entrar el Papa Lleó XIV, per continuar dialogant amb el Vaticà per la despenalització de l’avortament, circumstància que va atribuir a una reorganització de la cúria. Es tracta de la mateixa justificació que fonts de l’executiu han explicat al Diari després del viatge al Vaticà del cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró. Les fonts van precisar que el tema de l’avortament a Andorra “crema” i tothom se’n desmarca. En un relat similar al de Vives, van detallar que des que va començar el mandat del Papa Lleó XIV, tots els càrrecs de la cúria i altes autoritats eclesiàstiques estan pendents de ratificació, així com de nous nomenaments, i ningú vol ser assenyalat per aquest afer que semblava tancat.
“No crec que el canvi de Papa hagi anat malament. Semblaria més el canvi d’administració“
El retard és segur. D’un any per recuperar el diàleg, com va dir ahir l’excopríncep al programa Avui serà un bon dia, de Gabriel Fernàndez, a RNA. Baró va admetre al Consell els dubtes que la legislatura culmini amb aquesta reivindicació feta realitat. L’última reunió a Roma no va ser gaire fructífera, tot i que va servir per posar de manifest els principals obstacles que cal resoldre. “No crec que el canvi de Papa hagi anat malament. Semblaria més que és el canvi d’administració que genera un interrogant”, va dir Vives a la ràdio.