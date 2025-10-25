SANTA SEU
La despenalització de l’avortament es tramitarà el primer trimestre del 2026
Espot reitera la complexitat de la qüestió i la necessitat de trobar un encaix adequat
La llei de l’avortament, que havia d’entrar a tràmit parlamentari aquest any, s’ha endarrerit a causa de la complexitat jurídica, social i institucional que suposa. El cap de Govern, Xavier Espot, va fixar com a nova data el primer trimestre del 2026 en el marc de la Fira d’Andorra la Vella, on va reiterar que “és una qüestió molt delicada, en què cal fer equilibris que necessiten una anàlisi acurada, i evitar accions precipitades”.
Tot i el retard en l’entrada a tràmit, Espot va explicar que, en la reunió mantinguda dilluns passat amb el Vaticà, es va acordar intensificar el treball tècnic, i que ben segur el procés es farà a principi del 2026, mantenint d’aquesta manera el compromís del Govern de despenalitzar la interrupció de l’embaràs durant aquesta legislatura.
El canvi de calendari no preocupa el cap de Govern, que va destacar: “Després de més de set segles, no ens anirà de dos o tres mesos; és millor resoldre-ho de manera correcta amb una mica de demora, però fent les coses bé.” I va afegir que “està en joc la nostra estructura institucional, i això queda sempre clar quan parlem amb la Santa Seu. Hi ha voluntat compartida d’avançar i trobar solucions, però no serà fàcil, i l’equilibri farà que, si volem preservar l’estructura institucional, segurament no podrem anar a una llei de màxims. Això és el que estem intentant encaixar i treballar de la millor manera possible”.
Sobre el canvi de Papa i si això podria dificultar el procés, Espot va explicar que “les línies vermelles del Vaticà ja les coneixíem des d’abans” i que, a més, hi ha la Constitució, que protegeix la vida en totes les seves etapes. Tot i això, va concloure que “des del Govern no defallirem en la voluntat d’avançar de manera decidida en el reconeixement dels drets de les dones”.