REACCIONS A LES DECLARACIONS DE LLEÓ XIV

DA afirma que el diàleg sobre l'avortament no ha canviat

El grup parlamentari manifesta que, tot i la contundència de les paraules, l'objectiu segueix sent avançar en la despenalització

El grup parlamentari demòcrata.

El grup parlamentari demòcrata.Fernando Galindo

Pedro García
Publicat per
Pedro García
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Demòcrates per Andorra va voler rebaixar l’impacte de les declaracions del papa Lleó XIV en contra de l’avortament i va assegurar que, malgrat la contundència del discurs del pontífex, el diàleg entre el Vaticà i el Govern es manté obert i sense canvis.

El grup parlamentari va afirmar que les negociacions continuen en curs i que es manté la mateixa voluntat expressada al llarg de la legislatura: trobar una fórmula que permeti avançar cap a la despenalització de l’avortament preservant l’encaix institucional del Coprincipat. Segons Demòcrates, les paraules del Sant Pare no han alterat aquest procés ni han suposat un tancament de portes al diàleg, que segueix obert tot i l’endarreriment en el calendari de les negociacions anunciat pel cap de Govern, Xavier Espot.

En aquest sentit, el partit va reiterar el seu compromís amb la defensa dels drets de les dones i va insistir que l’objectiu és assolir una solució consensuada que sigui compatible amb el marc constitucional d’Andorra i la despenalització de l’avortament, mantenint oberta la via de la negociació amb el Vaticà.

ACCIÓ FEMINISTA CREU QUE LA DESPENELITZACIÓ ÉS INSUFICIENT

La presidenta d’Acció Feminista, Laia Ferré, va lamentar “que es faci tant de ressò per unes posicions de l’Església que sempre han estat les mateixes, no són noves”. Des de l’entitat, reclamen que la despenalització no és suficient i van assegurar que la lluita, que porten molts anys exercint, segueix sent “garantir el dret a l’avortament al Principat” i que les dones no hagin de marxar fora per poder exercir-lo.

En el marc del model institucional nacional, Ferré va insistir que “Andorra té dos coprínceps amb dues visions diferents sobre aquesta qüestió”, remarcant que a França és un dret garantit i reconegut constitucionalment.
