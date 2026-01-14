REACCIONS A LES DECLARACIONS DE LLEÓ XIV
DA afirma que el diàleg sobre l’avortament no ha canviat
El grup parlamentari manifesta que, tot i la contundència de les paraules, l’objectiu segueix sent avançar en la despenalització
Demòcrates per Andorra va voler rebaixar l’impacte de les declaracions del papa Lleó XIV en contra de l’avortament i va assegurar que, malgrat la contundència del discurs del pontífex, el diàleg entre el Vaticà i el Govern es manté obert i sense canvis.
El grup parlamentari va afirmar que les negociacions continuen en curs i que es manté la mateixa voluntat expressada al llarg de la legislatura: trobar una fórmula que permeti avançar cap a la despenalització de l’avortament preservant l’encaix institucional del Coprincipat. Segons Demòcrates, les paraules del Sant Pare no han alterat aquest procés ni han suposat un tancament de portes al diàleg, que segueix obert tot i l’endarreriment en el calendari de les negociacions anunciat pel cap de Govern, Xavier Espot.
En aquest sentit, el partit va reiterar el seu compromís amb la defensa dels drets de les dones i va insistir que l’objectiu és assolir una solució consensuada que sigui compatible amb el marc constitucional d’Andorra i la despenalització de l’avortament, mantenint oberta la via de la negociació amb el Vaticà.
ACCIÓ FEMINISTA CREU QUE LA DESPENELITZACIÓ ÉS INSUFICIENT
En el marc del model institucional nacional, Ferré va insistir que “Andorra té dos coprínceps amb dues visions diferents sobre aquesta qüestió”, remarcant que a França és un dret garantit i reconegut constitucionalment.