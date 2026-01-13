REACCIONS
L’oposició demana que les converses continuin tot i les paraules del Papa
Concòrdia i PS adverteixen d’un retrocés en el diàleg, mentre que AE assegura que la postura del pontífex no és nova
L’avortament torna al centre del debat públic i polític arran de les declaracions del Papa Lleó XIV. En l’audiència tradicional al Cos Diplomàtic d’inici d’any, el pontífex va reiterar la defensa de la dignitat humana i del dret a la vida en totes les etapes: “Rebutgem categòricament qualsevol pràctica que negui o exploti l’origen de la vida i el seu desenvolupament; entre aquestes hi ha l’avortament, que interromp una vida en creixement i rebutja acollir el seu do”. Aquestes paraules arriben en un moment d’incertesa sobre l’estat de les negociacions sobre la interrupció de l’embaràs, amb un Lleó XIV que encara no ha completat el primer any com a cap de la Santa Seu.
Els grups parlamentaris de Concòrdia i del PS es van mostrar sorpresos ahir per les declaracions de Lleó XIV. Núria Segués, consellera general de Concòrdia, va lamentar les paraules del pontífex i va assegurar que “no acabem d’entendre quines han estat les converses entre el Govern i la Santa Seu”. Segons Segués, “el dossier sobre l’avortament es trobava en un moment oportú per poder avançar, i no entenem per quin motiu s’ha quedat estancat”. La consellera no va voler aventurar quin serà el futur de les negociacions, però va sostenir que el grup continuarà lluitant perquè “el dret a decidir sobre el propi cos de les dones sigui efectiu”. En aquesta mateixa línia, el grup parlamentari socialdemòcrata va criticar el “discurs molt dur i ancorat a la dreta” de Lleó XIV, en paraules de la presidenta, Susanna Vela. Segons Vela, les declaracions del pontífex representen “un discurs que feia temps que no sentíem des del Vaticà”, tanquen la porta a qualsevol avenç en aquest àmbit i compliquen encara més unes negociacions que ja s’haurien vist aturades els darrers mesos. A més, va recordar que, arran del canvi de papa i també del relleu en la figura del Copríncep episcopal, se’ls havia traslladat que les converses sobre l’avortament havien quedat en suspens. “Les paraules del Papa són molt fermes i no deixen cap mena de dubte”, va assegurar, i va qüestionar com es poden reprendre ara aquestes negociacions.
La consellera també va expressar escepticisme per les declaracions de la ministra Marsol insistint en mantenir la via del diàleg. En aquest sentit, Vela va advertir que el discurs del Vaticà té una incidència directa en el debat i va posar en dubte que es pugui mantenir una negociació real en aquestes condicions. També va reclamar al Govern “actuació i valentia” i va defensar que les institucions polítiques no poden permetre que l’Església catòlica imposi els seus valors a la societat andorrana. “El que han de fer els representants polítics és garantir els drets de les persones, en aquest cas de les dones”, va remarcar, i va insistir que aquesta serà la demanda que traslladaran a l’executiu.
La presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va assegurar que “les paraules del Papa Lleó XIV no són cap novetat, són la posició històrica de l’Església”. Segons Andorra Endavant, “formen part d’una doctrina constant que defensa la vida humana des de la concepció fins a la mort natural” i que la posició del Vaticà s’ha mantingut de manera coherent al llarg del temps en totes les seves institucions.
El Govern va reconèixer “la contundència de les declaracions del Sant Pare”. No obstant, confien que “això no treu que el diàleg continua obert per les dues parts” i que l’objectiu d’Andorra en la negociació segueix sent “trobar un encaix entre els drets de les dones i el Coprincipat”.
I el Copríncep?
En el primer discurs com a Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano va assegurar que calia establir un diàleg per “acompanyar les persones que més pateixen”, en especial les dones que es puguin trobar en una situació complicada. Aquestes declaracions es van rebre amb optimisme per part del Govern i dels grups parlamentaris, que veien com, tot i el canvi al bisbat, les converses podien arribar a una entesa. Al setembre, el cap de l’executiu, Xavier Espot, va anunciar que la previsió era que la despenalització de l’avortament entrés a tràmit parlamentari abans de finalitzar el 2025, cosa que no es va acabar produint, i durant el primer discurs de Nadal del Copríncep episcopal, Serrano va evitar parlar de l’avortament, fet que evidencia que les negociacions no estaven complint el calendari anunciat pel Govern.