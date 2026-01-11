SANTA SEU
El Papa deplora l’avortament davant l’ambaixador andorrà
Álvarez assisteix al primer discurs de Lleó XIV davant del cos diplomàtic
El Papa Lleó XIV va condemnar divendres de manera categòrica l’avortament en el seu primer discurs davant el cos diplomàtic acreditat a la Santa Seu, en una audiència solemne celebrada a l’Aula de les Benediccions. Entre els assistents hi figurava l’ambaixador d’Andorra, Carles Álvarez, que va presenciar un parlament contundent en defensa de la vida i contrari a qualsevol pràctica que en vulneri l’origen o desenvolupament. El Papa va descriure l’avortament com una “negació del do de la vida” i va alertar sobre els projectes que financen la mobilitat transfronterera per accedir a aquest procediment, criticant durament l’ús de fons públics per “suprimir la vida en lloc de donar suport a mares i famílies”.
Aquestes declaracions fetes divendres al Vaticà arriben en un moment clau per a Andorra, immersa en un debat polític i social sobre la despenalització de l’avortament. El missatge de Lleó XIV, alineat amb la doctrina tradicional de l’Església catòlica, reforça el posicionament del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, que ja el novembre passat havia defensat el valor incondicional de la vida humana. En la seva intervenció, el pontífex també va condemnar la gestació subrogada i l’eutanàsia, i va advertir que aquestes pràctiques instrumentalitzen la vida i distorsionen la vocació natural de la família.
El Papa Lleó XIV va dedicar una part central del discurs a la crisi demogràfica i la fragilitat creixent de les estructures familiars, tot reivindicant la unió indissoluble entre un home i una dona com a fonament ètic i social. Amb l’ambaixador d’Andorra com a testimoni directe, el Vaticà ha deixat clara la seva posició en un tema que continua generant tensions dins del Principat.