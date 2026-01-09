Restriccions de circulació
França tancarà la frontera a partir de les sis de la tarda
Talls als accessos per l'RN20 i l'RN320
L'avís de França d'ahir a causa de les condicions meteorològiques adverses que es preveuen pels pròxims dies es compleix i la frontera amb el Pas de la Casa romandrà tancada a partir de les 18 hores de la tarda i fins al matí de diumenge. Així ho ha anunciat la prefectura de l'Arieja amb una piulada al compte d'X. En concret, i per tal de garantir la segueratat dels conductors, es tancaran els accessos des d'Andorra de la RN20 després de L'Hospitalet-près-l'Andorre i L'RN320. Així doncs, la frontera del Pas de la Casa ja no deixarà passar vehicles pesants al país veí a partir de les cinc de la tarda i estendrà la prohibició als vehicles lleugers a partir de les 18 hores d'aquesta tarda i fins al dia 11 de gener al matí, a menys que les condicions climàtiques millorin considerablement.
NACIONAL
França manté la previsió del tall a la frontera del Pas amb la desavinença d'Andorra
Pedro García
Una mesura, força extrema, però que es fa per garantir la seguretat dels conductors a les carreteres, després que ahir el servei meteorològic d'Andorra alertés d'una gran nevada i una gran acumulació de neu, fet que ha derivat en un avís groc i la ratificació del tancament de la frontera.
Coll de Puymorens, clausurat des de les 14 hores d'avui
La prefectura també ha informat que l'accés al Coll de Puymorens i als Pirineus Orientals es clausurarà, ja des de les 14 hores d'aquest migdia per als vehicles pesants i a partir de les 18 hores, per als lleugers. Mentre que el túnel de Puymorens ho farà a les vuit del vespre.
En la piulada també s'informa que la gendarmeria francesa - policia- realitzarà controls durant la nevada per verificar que els usuaris duen l'equipament corresponent per a poder circular i que s'estan complint les restriccions de trànsit establertes, pels vehicles pesants.
El Govern va oferir màquines llevaneus per evitar el tall
Davant aquest escenari, i en conèixer la notícia, ahir, el Govern va expressar mitjançant un comunicat de premsa, el seu neguit per la mesura, ja que això tindrà un impacte econòmic molt negatiu per la regió. Per això va decidir oferir les màquines llevaneus del COEX que estan al costat francès.
NACIONAL
Govern ofereix llevaneus a França per evitar el tall de la frontera
Redacció
Una proposició, que s'havia de dirimir aquest matí en una reunió tècnica entre els dos governs amb l'objectiu de prendre una decisió definitiva, basada en l'evolució meteorològica i l'estat de les carreteres. I finalment, la previsió de França aquest matí era la de mantenir el tall de la frontera francoandorrana, tal com ha anunciat la ministra de Justícia i Interior d'Andorra, Esther Molné, aquest matí en l'acte de jurament de la 58 promoció de la policia. A la vegada que ha mostrat la seva disconformotitat amb la posició gala. Una mesura, però que finalment, s'ha acabat confirmant a causa de la perillositat que suposa conduir amb neu i fort vent.
NACIONAL
França manté la previsió del tall a la frontera del Pas amb la desavinença d'Andorra
Pedro García