França manté la previsió del tall a la frontera del Pas amb la desavinença d'Andorra
Molné assegura que "hi haurà malestar del Govern si el tall és totalment injustificat"
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, adverteix que durant la darrera reunió tècnica amb les autoritats franceses, la previsió és mantenir el tall a la frontera del Pas de la Casa per la previsió climàtica, marcada per neu i forts vents. Tot i entendre els criteris de seguretat, l’executiu no amaga el seu malestar davant la possibilitat que el tancament es produeixi sense una justificació clara i ajustada a la realitat del moment.
Molné ha explicat que França manté la previsió de tancar el pas si es confirmen les condicions meteorològiques anunciades, especialment pel risc que suposa la combinació de neu i vent, que pot reduir greument la visibilitat i generar situacions de perill a la carretera. “Per prudència, si es confirma el part meteorològic, la previsió és de tancar”, ha reconegut.
Molné ha remarcat, però que el Govern d'Andorra ha manifestat el seu desacord amb aquesta decisió, ja que el tancament del Pas de la Casa implica clausurar un dels principals accessos al país i té un impacte directe i molt rellevant sobre la localitat i l’activitat econòmica de la zona. Andorra, de fet, va oferir a les autoritats franceses suport logístic amb màquines llevaneus per evitar el tancament, una proposta que no resol, però, els problemes derivats del fort vent.
La ministra ha admès que el malestar del Govern seria evident “si mai es tanqués de manera totalment injustificada”, tot i insistir que la seguretat viària i la protecció de la vida dels usuaris de la carretera han de ser sempre prioritàries. En aquest sentit, ha subratllat que les situacions meteorològiques extremes poden comportar riscos greus que cal valorar amb rigor.
Per evitar tancaments prolongats o innecessaris, Molné ha explicat que s’han establert reunions tècniques "molt freqüents" amb les autoritats franceses, amb l’objectiu que qualsevol decisió s’ajusti al màxim a la realitat meteorològica. El Govern demana que, si finalment s’ha de tancar la frontera, es faci el més tard possible i que la reobertura tingui lloc tan aviat com les condicions ho permetin.
Ara per ara, no hi ha cap hora concreta fixada per a un possible tancament, ja que la decisió definitiva encara està pendent de noves reunions i de l’evolució del temps. Tot i això, Molné ha confirmat que en la darrera trobada tècnica s’ha mantingut la previsió de possibles restriccions al Pas de la Casa.