Meteo
Avís taronja al nord d'Andorra per acumulacions de neu de més de 50 centímetres
A la resta del Principat es poden amuntegar entre 5 i 20 centímetres de neu nova
El pas de la part posterior de la pertorbació Goretti ha obligat el servei meteorològic a activar l'avís taronja per neu al nord d'Andorra, on es poden acumular més de 50 centímetres de neu nova per sobre dels 2.100 metres. A la resta del país es manté l'avís groc per neu i vent. Ambdós avisos s'activaran a partir de les dotze del migdia i, almenys, fins diumenge al matí. El servei meteorològic indica que a la cota 1.500 s'esperen fins a 20 centímetres de neu nova, mentre que a 1.000 metres es preveuen entre 5 i 7 centímetres demà al matí.
El nord d'Andorra també hi ha actiu l'avís groc per risc d'allaus, que es mantindrà fins a la matinada de diumenge. L'episodi de nevades també anirà acompanyat de vent intens, amb ràfegues que arribaran als 70 quilòmetres per hora als fons de vall i 100 quilòmetres per hora als cims, de component nord-oest. El servei meteorològic preveu que el vent sigui encara més intens el vespre i nit de dissabte, i que a més, el torb dificultarà la visibilitat a parròquies altes.
Protecció Civil recomana prudència
Protecció Civil ha recomanat a la ciutadania anticipar els desplaçaments i consultar l’estat de la xarxa viària a través dels canals oficials, com l’aplicació de mobilitat i les xarxes socials. A més, es recorda que és obligatori circular amb els equipaments especials quan les condicions ho requereixin i es recomana prioritzar l’ús del transport públic per davant del vehicle privat. Protecció Civil també desaconsella fer activitats fora de les zones marcades a la muntanya i, en cas de fer-les, es recomana fer-ho equipats, en grup i amb el recorregut comunicat prèviament.