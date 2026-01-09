AVÍS GROC
Govern ofereix llevaneus a França per evitar el tall de la frontera
El veí del nord anuncia el tancament al Pas de la Casa per la nevada d’avui i demà
La frontera del Pas de la Casa amb França podria quedar completament tancada a partir d’aquesta tarda fins diumenge al matí a causa de la intensa nevada prevista. Les autoritats franceses van anunciar ahir que, com a primera mesura, restringiran la circulació de vehicles pesants de més de 19 tones des de les sis de la tarda d’avui, i que podrien estendre la prohibició a tots els vehicles si la neu i el vent empitjoren. El tancament afectaria les carreteres RN-320 i RN-22, així com la connexió per l’RN-20 entre Foix i Ur.
Davant d’aquest escenari, el Govern va expressar ahir, mitjançant un comunicat de premsa, el neguit per l’impacte econòmic que tindria el tall dels accessos al Pas de la Casa, especialment en plena temporada d’hivern, i va oferir enviar màquines llevaneu del COEX al costat francès per ajudar a mantenir les vies obertes i operatives. Tot i la proposta, les autoritats veïnes mantenen la precaució per la previsió de fortes ventades i poca visibilitat. Està prevista una nova reunió tècnica entre els dos governs avui al matí per avaluar la situació i prendre una decisió definitiva en funció de l’evolució meteorològica i de l’estat de les carreteres.
Mentrestant, el servei Meteorològic ha activat l’avís groc per neu i vent des d’aquest migdia fins demà al matí. La pertorbació Goretti, que afecta el nord d’Europa, deixarà nevades al nord del país, que s’intensificaran a partir del migdia i faran baixar la cota de neu dels 1.300 als 900 metres. El vent bufarà amb ratxes de fins a 100 quilòmetres per hora als cims, fet que pot reduir notablement la visibilitat i dificultar la circulació per les vies d’alta muntanya, especialment en els trams exposats.
Recomanacions
Protecció Civil recomana a la població que eviti els desplaçaments que siguin innecessaris, tancar portes i finestres i anar ben equipat si cal circular. També recorda la importància de seguir les actualitzacions oficials i consultar l’estat de les carreteres abans d’emprendre qualsevol viatge. En casos extrems, es pot activar el pla d’emergències per garantir la seguretat.