Lasne demana una nova convocatòria per arribar als 300 agents de policia
Els 7 nous agents del cos, corresponents a la 58ena promoció, han jurat avui el càrrec
El director general de la policia d’Andorra, Bruno Lasne, ha insistit en la necessitat d’obrir una nova convocatòria d’agents per completar la plantilla del cos i arribar als 300 efectius. Segons ha detallat, si es cobreixen les 15 places del concurs que tanca avui, la policia se situaria en 290 agents, a només deu de l’objectiu fixat.
Lasne ha explicat que els agents de la 58à promoció ja estan plenament operatius i que una nova promoció de nou policies està prevista per al mes d’abril. A més, avui ha finalitzat el termini del concurs obert per a 15 noves places, que ha rebut 29 candidatures, sis de les quals de dones. El director general del cos de seguretat ha atribuït aquest nivell d’interès a les millores salarials i laborals acordades l’any passat, que, segons ha dit, han contribuït a incentivar la participació.
Amb aquestes incorporacions, el cos passaria dels 266 agents actuals als 290, però Lasne ha remarcat que encara caldria un últim esforç per assolir els 300 efectius. En aquest sentit, ha defensat que seria “important” poder obrir una nova promoció per cobrir les deu places restants i garantir així un dimensionament adequat del servei policial.
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha reconegut la bona situació d’Andorra en matèria de seguretat, recordant que els estudis internacionals situen el país com el més segur d’Europa i el segon del món. Molné ha assenyalat que el Govern d'Andorra està satisfet amb aquests resultats i que, un cop finalitzat l’actual concurs de 15 places, s’analitzarà si cal impulsar noves convocatòries per arribar als 300 agents que reclama la direcció de la policia.
