França alerta que podria tancar la frontera del Pas de divendres a la tarda a diumenge per la nevada
La previsió és que les precipitacions arribin a cotes baixes al migdia
Els serveis meteorològics anuncien nevades intenses a partir de demà que poden comportar limitacions en els desplaçaments cap a França a partir de demà a la tarda. La Direccció Interdepartamental de Carreteres sud-oest (DIRSO) ha alertat Mobilitat que a causa de les "previsions meteorològiques adverses" es preveu prohibir la circulació per la frontera del Pas de la Casa als vehicles de més de 19 tones a partir de les 18 hores de divendres i fins a les 8 hores del diumenge 11 de gener com a primera mesura. Si la situació meteorològica és pitjor i hi ha molta acumulació de neu la limitació afectaria tots tipus de vehicles ja que les autoritats de trànsit franceses han avisat que es tancaria la frontera del Pas de la Casa perquè no es podria circular per l'RN320 ni per l'RN22 en el mateix període des de demà a les 18 hores fins a les 8 hores del diumenge. L'escenari de restriccions de trànsit també inclou la possibilitat de tancar l'RN320 del coll de Puymorens fins a La Croisade entre demà a la tarda i el diumenge al migdia.
La DIRSO destaca que les mesures es prenen "per garantir la seguretat dels usuaris de la via i del personal d'emergència" i assenyalen que les restriccions i els horaris podran variar en funció de l'evolució de les condicions meteorològiques i de la situació del terreny.
Notícia pendent d'ampliació
