Política
Espot nega qualsevol discriminació als comerciants del Pas per les mesures contra el contraban
El cap de Govern assegura que "quan es fan segons quines declaracions, s'ha d'anar amb consideració"
El cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha rebutjat que les mesures adoptades per frenar el contraban de tabac al Pas de la Casa suposin una discriminació negativa per als comerciants. Segons Espot, la reducció dels horaris d’obertura no és “una limitació massa exagerada” i, a més, va acompanyada d’altres mesures que beneficien indirectament el sector, com la moratòria de noves llicències comercials.
Espot ho ha esmentat al tradicional esmorzar de Nadal amb la premsa, on ha assegurat que no hi ha motius perquè el col·lectiu se senti indignat i ha demanat que les crítiques es facin “amb una certa consideració”. Espot ha remarcat que, si es parla de discriminació, també es podria interpretar com a positiva el fet de limitar la competència futura a la zona.
La ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, ha defensat que el pla de xoc contra el contraban és “complex i profund” i que necessita temps per desplegar-se completament. Ha recordat que ja s’ha obert el concurs per incorporar 15 policies suplementaris i que s’ha reglamentat la modificació de la Llei de Mercaderies Sensibles per augmentar la transparència dels comerciants.
Molné també ha explicat que el Govern manté la moratòria de les llicències de tabac i prepara una modificació del Codi Penal per millorar l’operativa contra el contraban. A més, ha destacat la bona sintonia amb les autoritats franceses, que s’han mostrat disposades a reforçar els controls fronterers.
La ministra ha reconegut que algunes mesures poden tenir impacte en el comerç, però ha justificat que s’apliquin principalment al Pas de la Casa perquè és “on el fenomen és més candent”. Ha afegit que el Govern seguirà de prop els efectes de les mesures i que, en tractar-se d’un reglament, es podran ajustar si cal, tant per endurir-les com per flexibilitzar-les.
