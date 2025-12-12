VENDA DE TABAC
Mesures anticontraban insuficients
Govern modifica el reglament i decreta que la venda només es podrà fer entre les 7 i les 20 hores
El Govern continua amb la lluita contra el contraban al Pas de la Casa amb la modificació del reglament de control de mercaderies sensibles, que va establir, entre d’altres, un nou horari de venda de tabac al nucli urbà del Pas de la Casa, entre les 7 i les 20 hores. Des de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT) van explicar que aquesta mesura va generar “empipamenta entre els comerciants”, que se senten molestos i discriminats respecte d’altres establiments. Raül Calvo, president de la UCAT, va defensar la necessitat d’establir mesures complementàries per posar fre al contraban: “La restricció horària no serà suficient si no s’apliquen mesures punitives als contrabandistes.”
Calvo va explicar que “sempre s’ha mantingut un bon diàleg amb l’administració i tenim molts punts d’entesa”, tot i que la UCAT no va ser partidària d’establir les noves restriccions horàries. La darrera modificació de la Llei de control de mercaderies sensibles, aprovada pel Consell General el 30 d’octubre, va donar permís al Govern per fixar franges horàries específiques per a les operacions comercials al detall destinades a l’ús, consum o transport de tabac, i a partir d’ahir, l’edicte publicat al BOPA va establir la nova franja de 7 a 20 hores. Fins ahir, la Llei de comerç era la que delimitava els horaris de venda a una franja que va de les 07.00 a les 22.00 hores i un màxim de 84 hores setmanals.
En tot cas, la mesura és transitòria, no permanent, i “aquest és el compromís de Govern per solucionar la crisi en el temps més curt possible”, segons Calvo. Tot i això, el president de la UCAT va insistir que “si no hi ha un reforç en altres mesures sobre els contrabandistes, tardarem molt més a deixar aquesta situació enrere”.
A més del nou règim horari, el Govern també va anunciar ampliacions en les obligacions de registre amb l’objectiu de reforçar el control sobre aquest tipus d’operacions. Fins ahir, el comerciant al detall no havia de mantenir cap llibre de registre, però amb la modificació, els establiments hauran d’incloure més informació detallada, com ara la marca de les mercaderies i una descripció precisa del producte venut, dades que també hauran de constar obligatòriament a les factures o factures simplificades de les vendes al detall. A més, els negocis que venguin més de 30.000 paquets individuals en un mes, així com els que ja estan obligats a portar llibres de registre (tots els que realitzen operacions que no siguin exclusivament comerç al detall), hauran de comunicar mensualment les seves dades de vendes. Aquesta comunicació haurà d’incloure la data i hora de cada operació, el número de factura, la marca i descripció del producte, la quantitat venuda i, en els casos en què s’excedeixi el llindar de 100 paquets individuals per venda, també el nom i el número de registre tributari (NRT) del client. Els operadors que superin el límit de 30.000 paquets individuals mensuals venuts estaran igualment obligats a portar els llibres de registre de factures emeses, factures rebudes i existències, amb la finalitat de reforçar el control i la traçabilitat d’aquestes mercaderies.
La modificació del reglament també va mantenir la moratòria per la concessió de noves llicències per vendre tabac al Pas de la Casa, establerta a final d’octubre, i va determinar que “tots els operadors de mercaderies sensibles han de garantir la formació del seu personal per garantir la correcta aplicació de la llei”. Segons Raül Calvo, “és responsabilitat dels propietaris dels comerços formar el personal sobre les contingències entorn de la venda de tabac” en un acte de corresponsabilitat perquè la distribució es produeixi dintre dels estàndars legals. Actualment, la Llei de mercaderies sensibles limita les quantitats màximes permeses de venda de tabacs a cinc cartrons com a màxim si es vol fer el pagament en efectiu, i si són més de cinc fins a un màxim de 10 ha de ser amb targeta de crèdit. A partir d’aquesta xifra, s’ha de fer una factura.
Més agents al Pas
El Govern va anunciar, a final del mes de novembre passat, l’obertura d’una nova convocatòria de 15 places d’agent de policia “per posar fre al contraban de tabac i reforçar la seguretat al Pas de la Casa”. L’objectiu d’aquest increment és augmentar la vigilància a la vila, amb la possibilitat de crear un grup fix destinat únicament al Pas. Les 15 places se sumaran als nou agents que ja es van seleccionar anteriorment i que permetran incrementar el cos amb 24 policies nous, que començaran la formació durant l’abril o el març del 2026 amb l’objectiu de “tenir un sol període de formació”, com va explicar Guillem Casal durant l’anunci a la roda de premsa posterior al consell de ministres.