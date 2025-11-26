Seguretat
Convocades 15 places de policia per reforçar la seguretat al Pas
Els agents començaran el període de formació al primer semestre de l'any vinent
El Govern obrirà demà la convocatòria per cobrir 15 places d'agents de policia que aniran destinats a reforçar la seguretat al Pas de la Casa. Les places són de nova creació i s'afegiran a les 9 persones ja seleccionades. Els 24 nous agents començaran el període de formació entre març i abril de l'any vinent, i durarà nou mesos. Una vegada completat, els agents entraran en període de prova d'un any, moment en el qual ja podran començar a exercir de policies. Els agents entraran formalment al cos a finals del 2027.
Àlex Ripoll
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que el cos de policia s'ha reorganitzat per reforçar la seguretat al Pas, tal com va anunciar la ministra d'Interior, Ester Molné. Casal també ha informat que, actualment, el cos compta amb 268 agents.
Nomenats tres agents penitenciaris en formació
El consell de ministres ha aprovat el nomenament de tres agents penitenciaris en formació. Les places són de nova creació i començaran el període d'aprenentatge a partir del 15 de desembre i durant mig any. Després, tal com ha comunicat Casal, començaran el període de prova d'un any abans d'esdevenir penitenciaris. La voluntat del Govern d'Andorra és licitar dues places més per l'any vinent, corresponents a dos funcionaris que es jubilaran. Aquests penitenciaris s'afegiran als 63 que ja treballen a la presó de la Comella. "Actualment, hi ha un penitenciari per a cada 0,8 interns. Una ràtio baixa en comparació a la resta de països d'Europa", ha apuntat Casal.