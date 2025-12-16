Immigració
Espanya ajorna l'aplicació de l'Entry/Exit fins a l'abril
La ministra Molné ha confirmat la bona sintonia amb el ministre d'Interior espanyol Grande Marlaska
La ministra Ester Molné ha anunciat aquest matí que Espanya aplicarà l'Entry/Exit System a la frontera amb Andorra a partir de l'abril de 2026 i no al febrer, com va anunciar el govern espanyol a l'octubre, destacant la bona relació i comunicació amb el seu homòleg espanyol, Fernando Grande Marlaska. La titular de Justícia i Interior ha fet pública la nova data del sistema de control d'immigració a l'esmorzar de Nadal que ha celebrat el Govern amb la premsa.
NACIONAL
El Govern considera resolta la problemàtica laboral per l'Entry/Exit
Redacció
Ester Molné ha explicat que les negociacions de l'aplicació del nou sistema de control de fronteres estan "molt avançades", tot i que no es podran tancar abans de final d'any per la inclusió d'una clàusula que afecta els països europeus de fora la UE, però dins l'espai Schengen, i que s'haurà de discutir en el sí de la UE el gener de 2026.
La ministra ha destacat que la primera decisió d'Espanya en l'anunci de l'octubre, on es referia al fet que l'Entry/Exit entraria en vigor a partir de febrer, no es va fer per aplicar pressió. En tot cas, Molné ha remarcat que a partir de l'entrada en vigència del sistema, s'hauran de modificar els processos al servei d'Immigració.
NACIONAL
Espanya es planta pels fronterers
Ignasi de Planell
El cap de Govern, Xavier Espot, ha ressaltat que aproximar-se a Europa suposa un increment en la seguretat i que el nou sistema suposarà un canvi en el paradigma del funcionament del flux d'immigració.