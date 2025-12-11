Canvi de reglament
El Govern limita la venda de tabac al Pas de la Casa entre les 7 i les 20 hores
Els establiments hauran de registrar i comunicar mensualment les vendes si superen 600.000 cigarretes
La venda de tabac al detall al nucli urbà del Pas de la Casa només es podrà fer entre les 7 i les 20 hores, segons fixa el Reglament de control de les mercaderies sensibles que va aprovar ahir el Govern. L'executiu recorda que el text desenvolupa la recent modificació de la Llei per lluitar contra el contraban de tabac. Fora d’aquest horari, així com els dies de tancament obligatori de comerços, queda prohibit efectuar operacions comercials al detall per a l’ús o el consum de tabac, detalla en un comunicat. El Reglament estableix també limitacions horàries per al transport de mercaderies sensibles dins del territori andorrà, que només es podrà fer entre les 6 i les 20 hores.
La normativa forma part del pla de xoc impulsat pel Govern i introdueix noves obligacions per als operadors. El text inclou mesures per garantir la transparència en la venda de tabac, com ara la informació obligatòria als llibres registre i a les factures. Els establiments que venguin més de 600.000 unitats de cigarretes en un mes hauran de comunicar mensualment les dades de les operacions, incloent-hi la marca, descripció, quantitat i, si escau, el nom i NRT del client.
NACIONAL
Restricció a la venda de tabac al Pas
Àlex Ripoll
El reglament estableix que els comerços hauran de portar registres de factures emeses, rebudes i existències. A més, s’obliga tots els operadors a garantir la formació del personal i la correcta aplicació de la Llei.
El Pas de la Casa manté la moratòria per a noves llicències de venda de tabac, mentre que a la resta del país només es concediran si la venda és adequada amb l’oferta comercial de l’establiment.
El Govern destaca que el text s’ha treballat amb la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT) i compartit amb l’Associació de Fabricants de Productes de Tabac d’Andorra (AFPTA).