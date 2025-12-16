Política
Espot rebutja les llistes obertes de Concòdia
El cap de Govern ha remarcat que aquest tipus de modifcacions requereixen "prudència i humilitat"
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, s'ha mostrat reticent a la proposta presentada per Concòrdia sobre "les llistes unipersonals" al tradicional esmorzar de Nadal amb la premsa. Segons Espot, "el debat és lloable", però cal ser prudent en les propostes que pretenen modificar "allò que va ser de consens ampli en la Constitució i que s'ha demostrat que funciona bé". El cap de Govern ha destacat que, en cas que es vulgui fer cap mena de modificació, aquesta requereix "prudència, humilitat i sentit comú".
Àlex Ripoll
Espot també ha parlat sobre la possibilitat que s'arribi a produir la modificació, El cap de Govern ha confirmat que "no la validarem si no millora el sistema actual, que és difícil que millori", i ha destacat que "aquest debat hauria estat més positiu al principi de la legislatura" i no ara, amb uns comicis més propers.
