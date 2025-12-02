Meteo
Acció Climàtica registra el primer dia glaçat en un novembre des del 1999
El mes ha estat lleugerament càlid i plujós
Acció Climàtica ha registrat el primer dia glaçat en un mes de novembre des del 1999. El 21 de novembre la temperatura no va superar els 0 graus, segons l'informe mensual de l'entitat, que apunta que "els dies glaçats són habituals a l'hivern, no tant durant la tardor". El novembre ha estat de grans contrastos de temperatura. L'inici de mes va ser calorós, amb una temperatura màxima de 19,3 graus registrada el primer de novembre a la Borda Vidal. El canvi de temps va arribar el dia 19 i els dies més freds es van registrar del 21 al 23 de novembre. La temperatura més baixa es va registrar el dia 21 a les Fonts d'Arinsal, amb una mínima de -16,7 graus.
NACIONAL
Octubre ha estat càlid i sec
Redacció
El novembre ha estat plujós. El total de precipitació acumulada ha estat del 136% respecte a la mitjana climàtica del centre del país. Al nord, les precipitacions han estat més abundants, amb una precipitació acumulada de 147,8 mm a Sorteny, mentre que al sud s'han situat més a prop de la normal, amb 66,2 mm a la Borda Vidal. La precipitació acumulada a la central de FEDA ha estat de 116,5 mm i la mitjana de totes les estacions de 97 mm.
El dia més plujós va ser el dijous 6, amb registres per sobre dels 25 mm a gairebé totes les estacions del país. També va ser el dia de la primera nevada consistent de la temporada, amb neu contínua per sobre dels 1.800 metres, amb gruixos que van arribar als 20 centímetres. El front "Claudia", que va afectar el Principat els dies 14 i 15, va deixar acumulacions de fins a 42,2 mm en 24 hores a Sorteny i de 7,7 mm en 30 minuts a la Comella. "Aquestes pluges van ser en forma de pluja a totes les cotes del país i en un primer moment es van acompanyar de fang", apunta l'informe.
NACIONAL
La primera nevada de la tardor tenyeix de blanc les estacions
Redacció
Les precipitacions dels dies 20 al 25, coincidint amb les baixes temperatures, van deixar un paisatge hivernal amb nevades a totes les cotes, modelades pel fort vent. Les ràfegues més fortes es van donar el dia 14, amb ràfegues de fins a 192 quilòmetres per hora a la tosa dels Espiolets de Soldeu. L'altre dia amb fortes ràfegues va ser el dimecres 26, on es van registrar els 148 quilòmetres per hora a les fonts d'Arinsal, que van transportar la neu caiguda els dies anteriors.
NACIONAL
La nevada deixa gruixos de més de 30 centímetres a diversos punts
Redacció
NACIONAL
Els vídeos de la nevada a Andorra
Redacció
NACIONAL
Imatges de la primera nevada de la temporada a Andorra
Redacció